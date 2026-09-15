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क्या हेयर ड्रेसर की जगह ले लेगा AI? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने छेड़ी बहस

Tue, 15 Sep 2026 12:08 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 15 Sep 2026 12:08 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर भारत में एक हेयर ड्रेसर को AI की मदद से ट्रेनिंग दिए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद इंटरनेट पर इंसानी हाथों के हुनर पर निर्भर नौकरियों को लेकर बहस छिड़ गई है। 

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अब हेयरकट भी करेगा AI - फोटो : @hvgoenka

विस्तार
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AI हेयरकट वायरल वीडियो: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल ने व्हाइट-कॉलर जॉब करने वाले कर्मचारियों के बीच नौकरी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आशंका है कि आने वाले समय में कई ऐसे काम और जिम्मेदारियां, जिन्हें फिलहाल इंसान संभाल रहे हैं, AI के जरिए किए जाने लगेंगे। इससे कुछ क्षेत्रों में इंसानी भूमिकाएं सीमित होने और रोजगार पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

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हालांकि, AI का असर अब सिर्फ ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित रहने वाला नहीं है। तकनीक अब उन ब्लू-कॉलर जॉब्स तक भी पहुंच बनाने की ओर बढ़ रही है, जिनमें शारीरिक मेहनत और इंसानी कौशल की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में AI इन नौकरियों में भी इंसानों की जगह ले सकेगा?

 

सोशल मीडिया वायरल वीडियो 
वीडियो में एक हेयर ड्रेसर काम करता दिखाई देता है, जबकि एक AI-पावर्ड सिस्टम उसके काम करने के तरीके और हाथों की गतिविधियों को ट्रैक करता नजर आता है। हालांकि, वीडियो को देखकर यह कहना जल्दबाजी होगी कि हेयर ड्रेसर की नौकरी जल्द मशीनें करने लगेंगी। लेकिन यह जरूर दिखाता है कि AI की पहुंच अब उन कामों तक भी बढ़ रही है, जिन्हें लंबे समय से इंसानी अनुभव और हाथों की कुशलता से जोड़ा जाता रहा है।


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देखें वीडियो-




वायरल वीडियो ने छेड़ी रोजगार और AI पर बहस

वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- AI ट्रेनिंग गोइंग ऑन इंडिया! क्या हेयर ड्रेसर की जॉब खतरे में है? वीडियो को अबतक कई हजारों व्यूज और सैकड़ों लाइक  मिल चुके हैं, तो वहीं वीडियो देख यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।



इंसानों की जगह अब हाथों में मशीन लगाएगी मेहंदी! नौकरी बनाम तकनीक को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

 

टेक्नोलॉजी की नई दस्तक या रोजगार पर संकट
हाल के दिनों में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें AI और मशीनों के जरिए इंसानी कामों को करने की कोशिश नजर आई। एक वायरल वीडियो में टेलर्स को चेहरे पर कैमरा लगाकर ट्रेनिंग दी जाती दिखाई दी थी। वहीं, एक अन्य वीडियो में मशीन के जरिए हाथ पर मेहंदी के बेहद बारीक और आकर्षक डिजाइन बनाए जाते नजर आए। इन वीडियो ने एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ला दिया है कि क्या आने वाले समय में तकनीक ब्लू-कॉलर जॉब्स में भी इंसानों की जगह ले सकती है?

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