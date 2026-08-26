बारिश में लगा भयंकर जाम तो कार की छत पर बैठ गया शख्स, लैपटॉप खोलकर करने लगा ऑफिस का काम

बारिश के मौसम में ऑफिस पहुंचना कई लोगों के लिए रोज की जद्दोजहद बन जाता है। सड़क पर पानी भर जाए और ट्रैफिक रेंगने लगे तो कुछ मिनट का सफर घंटों में बदल जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी काम का दबाव कम नहीं होता। गुड़गांव से सामने आए एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने काम करने का ऐसा तरीका अपनाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। वीडियो में शख्स अपनी कार की छत पर बैठा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में लैपटॉप है और वह बारिश के बीच वहीं बैठकर अपना काम करता नजर आता है। आसपास ट्रैफिक फंसा हुआ है, लेकिन शख्स अपने काम में इस कदर लगा है कि मानो उसके लिए सड़क पर लगा जाम कोई मायने ही नहीं रखता। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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