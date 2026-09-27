'न मारो बाबू, न मारो...', कुत्तों के लिए रखी रोटियां खा लीं तो लाठी लेकर टूट पड़ा शख्स, गिड़गिड़ाती रही महिला

पेट की भूख इंसान से क्या करवा देती है। कभी-कभी लोगों को भूख लगी होती है और खाने को मिलता है, तो कूड़े में पड़ी रोटी भी उठाकर खा लेते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल होते हैं, जो दिल को झकझोर रख देते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसे देखने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कुत्तों के लिए रखीं रोटियां उठा लीं। इसके बाद ऐसा कुछ हुआ है, जिसने लोगों के आंखों में आंसू ला दिए हैं। लोगों का कहना है कि इंसानियत मर चुकी है और लोगों में बिल्कुल दया का भाव नहीं है।

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कुत्तों के लिए रखी गई रोटियां एक बुजुर्ग महिला ने उठा कर खा ली....और जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो



भूख से मजबूर उस गरीब महिला ने बस इतनी गलती की रोटियां को उठाकर उसने अपनी भूख को शांत कर लिया लेकिन रोटी रखने वाले का उसके साथ किया गया व्यवहार भी देखिए



क्या दो रोटियां के… pic.twitter.com/OGXbV9LrFs— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) September 23, 2026

वायरल वीडियो सोशल मीडिया शेयर करते हुए दावा किया गया है कि कुछ रोटियां कुत्तों को खिलाने के लिए रखी हुई थीं। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उन रखी रोटियों को उठा लिया और उन्हें खाने लगीं। इसके बाद एक शख्स डंडा लेकर महिला की तरफ आने लगता है, जो वीडियो में दिख रहा है। बुजुर्ग महिला काफी परेशान और डरी नजर आ रही हैं। वह शख्स के सामने हाथ जोड़ रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह अपने बचाव के लिए लाठी भी आगे करती दिख रही हैं।बुजुर्ग महिला रोते-रोते शख्स से विनती करती हैं, न मारो बाबू… हमरा के न मारो! हालांकि, वायरल वीडियो कब और कहां का है और इसमें किए गए दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में दिखाई दे रही घटना के पीछे की पूरी वजह और इसमें शामिल लोगों की पहचान भी साफ नहीं है।सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद लोगों ने कहा है कि अगर भूखी बुजुर्ग महिला ने गलती से कुत्तों की रखी रोटियां उठा ली थीं, तो उन्हें समझाकर भी बात खत्म की जा सकती थी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कुछ रोटियों के लिए बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? कई लोगों ने तर्क देते हुए कहा है कि जानवरों के लिए खाना रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इंसान भूखा है तो उस स्थित को समझना चाहिए।सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स ने कहा कि दो रोटी के लिए बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। एक शख्स ने कहा कि अगर महिला भूखी थीं, तो ऐसे व्यवहार करने की जगह उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। एक शख्स ने कहा हमारे समाज में इंसानियत मर चुकी है।