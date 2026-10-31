फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   girl dance on badi mushkil song pink saree viral reel

गुलाबी साड़ी पहनकर लड़की ने बड़ी मुश्किल गाने पर लगाए शानदार ठुमके, डांस वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग

Sun, 01 Nov 2026 11:33 AM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 11:33 AM IST
सार

वायरल डांस वीडियो: सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की ने गुलाबी साड़ी में बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के सुपरहिट गाने बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गाने पर डांस किया है। 

विज्ञापन
girl dance on badi mushkil song pink saree viral reel
साड़ी पहनकर लड़की ने बड़ी मुश्किल गाने पर लगाए शानदार ठुमके - फोटो : Instagram

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शानदार डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की अपने बेहतरीन डांस मूव्स और शानदार अदाओं से सभी का दिल जीत लिया। उसके डांस का हर स्टेप बेहद आकर्षक और शानदार है। चेहरे की प्यारी मुस्कान, गजब का एक्सप्रेशन और गाने की धुन पर थिरकते कदम वीडियो को और भी खास बना देते हैं। गुलाबी साड़ी में डांस कर रही लड़की की मेहनत, आत्मविश्वास और डांस के प्रति जुनून साफ देखा जा सकता है है। लड़की ने बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के सुपरहिट गाने बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गाने पर डांस किया है। 

विज्ञापन


बड़ी मुश्किल गाने पर किया शानदार डांस 

वायरल हो रहे डांस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की गुलाबी और सिल्वर बॉर्डर वाली साड़ी में बेहद खूबसूरत डांस कर रही है। जैसे ही बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गाना बजनता है, वह अपनी कमर की लचक, चेहरे के शानदार हाव-भाव और ऊर्जा से भर मूव्स से पूरे डांस फ्लोर पर तहलका मचा देती है। उसकी अदाएं देखकर आसपास खड़े लोग तालियां बजाने और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने लगते हैं
विज्ञापन


देसी लुक में लड़की ने ढाया कहर

लड़की का डांस स्टूडियो में फिल्माया गया है। इस वीडियो में लड़की का आत्मविश्वास देखने लायक है। अपनी पतली कमर के लचीले स्टेप्स और हाथों की मुद्राओं से उसने न सिर्फ माधुरी दीक्षित की याद दिला दी, बल्कि इस डांस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। खूले बाल और चेहरे पर मुस्कान डांस में चार चांद लगा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




आसमान से बरसेगी आफत! फिर आ सकता है चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

वायरल हुआ डांस वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पर यह वीडियो शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि हजारों लोगों ने लाइक किया। डांस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और डांस की तारीफ कर रहे हैं। 

वायरल: 21वीं मंजिल तक ईंटें ढोता रहा मजदूर, बिल्डिंग में चार लिफ्ट होने के बावजूद नहीं मिली एंट्री

एक शख्स ने लिखा है कि माधुरी दीक्षित के बाद इस गाने पर ऐसा सुंदर डांस पहली बार देखा है। एक अन्य ने लिखा है कि गुलाबी साड़ी में लड़की ने बिजली गिरा दी है। लोगों का कहना है कि डांस को शानदार बताया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed