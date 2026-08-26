आधी रात बेटी की वर्क मीटिंग में पहुंच गए पापा, बोले- पूरी सैलरी उड़ाती है, पैसे मेरे अकाउंट में भेजो

ऑफिस की मीटिंग चल रही हो और अचानक उसमें पापा की एंट्री हो जाए तो माहौल कैसा होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बेटी देर रात अपने सहयोगियों के साथ वीडियो कॉल पर काम कर रही थी, तभी उसके पिता वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने बेटी के पार्सल से लेकर उसकी सैलरी तक का पूरा हिसाब मीटिंग में ही सामने रख दिया। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। क्लिप में तीन लोग देर रात वीडियो कॉल पर काम से जुड़ी बातचीत करते नजर आते हैं। तभी श्रेया के पिता अचानक फ्रेम में आ जाते हैं। पिता बेटी से नाराजगी जताते हुए पूछते हैं कि रात के पौने बारह बजे उसके इतने पार्सल क्यों आ रहे हैं। वह कहते हैं कि बेटी के पार्सल देखकर उनका बीपी बढ़ जाता है। श्रेया इशारों में बताने की कोशिश करती है कि वह ऑफिस की मीटिंग में है, लेकिन पिता का लेक्चर रुकता नहीं है।इसके बाद पिता सीधे कैमरे के सामने आकर बेटी के सहयोगियों से कहते हैं कि वे श्रेया को समझाएं। उनका कहना है कि बेटी अपनी पूरी सैलरी में से एक पैसा भी नहीं बचाती है। इसके बाद वह पूछते हैं कि उनकी बेटी को सैलरी कौन देता है। मीटिंग में मौजूद बॉस हाथ उठाकर इशारा करते हैं। इस पर पिता तुरंत कहते हैं कि आगे से सैलरी उनके अकाउंट में करवाया करो। वह कहते हैं कि बेटी पैसे नहीं बचाती, इसलिए वह उस रकम को म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। पिता की बात सुनकर सहयोगी हंसते हुए ‘नमस्ते अंकल’ कहते हैं, लेकिन उनका समझाना जारी रहता है।वीडियो पर ‘POV: पिता-पिता होता है’ टेक्स्ट भी लगा है। यह क्लिप अब तक दो करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे मजाक में ‘कॉर्पोरेट में पीटीएम’ बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कंपनियों को पैरेंट्स-टीचर मीटिंग शुरू करनी चाहिए। दूसरे ने इसे ‘पैरेंट्स मैनेजर मीटिंग’ कहा। वहीं कुछ यूजर्स ने पिता की बेटी के भविष्य को लेकर चिंता की तारीफ भी की। एक यूजर ने कहा कि अच्छी बात यह है कि पिता ने उसकी शादी जैसी बातों के बजाय उसके भविष्य और निवेश की चिंता की। वहीं कुछ लोगों ने प्रोफेशनल मीटिंग में इस तरह हस्तक्षेप करने पर सवाल भी उठाए। एक यूजर ने मजाक में लिखा कि वह म्यूट बटन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वहीं एक अन्य यूजर ने पूछा कि आखिर पार्सल में था क्या।गौरतलब है कि इससे पहले एक बेटी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपने पिता को उनके 50वें जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट कर सरप्राइज दिया था। उस वीडियो को भी लोगों ने काफी पसंद किया था।