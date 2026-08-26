लोहे के भारी ढांचे में फंसा था सांड, दर्द में सड़क पर भटकता रहा; युवाओं ने ऐसे बचाई जान

कभी-कभी बेजुबान जानवर ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जहां उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी हालत देखकर भी लोग पास जाने से डरते हैं। उत्तराखंड से सामने आया एक वीडियो इसी तरह की घटना दिखाता है। इसमें एक सांड लोहे के भारी ढांचे में फंसा हुआ सड़क पर इधर-उधर भटकता दिखाई दे रहा है।वीडियो में सांड के सिर और सींगों के आसपास लोहे का एक बड़ा फ्रेम फंसा नजर आता है। यह ढांचा देखने में किसी सीढ़ी जैसा लग रहा है। उसका वजन इतना ज्यादा था कि सांड के लिए ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। गीली सड़क पर वह लगातार बेचैनी में इधर-उधर घूम रहा था। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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