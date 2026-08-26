लोहे के भारी ढांचे में फंसा था सांड, दर्द में सड़क पर भटकता रहा; युवाओं ने ऐसे बचाई जान
Viral Video: उत्तराखंड से सामने आए एक वीडियो में एक सांड लोहे के भारी ढांचे में बुरी तरह फंसा नजर आया। कई घंटों तक वह सड़क पर दर्द और बेचैनी में भटकता रहा। बाद में स्थानीय युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए उसे घेरकर लोहे के ढांचे को उसके सिर से अलग किया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
विस्तार
कभी-कभी बेजुबान जानवर ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जहां उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी हालत देखकर भी लोग पास जाने से डरते हैं। उत्तराखंड से सामने आया एक वीडियो इसी तरह की घटना दिखाता है। इसमें एक सांड लोहे के भारी ढांचे में फंसा हुआ सड़क पर इधर-उधर भटकता दिखाई दे रहा है।वीडियो में सांड के सिर और सींगों के आसपास लोहे का एक बड़ा फ्रेम फंसा नजर आता है। यह ढांचा देखने में किसी सीढ़ी जैसा लग रहा है। उसका वजन इतना ज्यादा था कि सांड के लिए ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। गीली सड़क पर वह लगातार बेचैनी में इधर-उधर घूम रहा था। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
घंटों तक दर्द में भटकता रहा सांड
बताया जा रहा है कि सांड काफी देर तक इसी हालत में सड़क पर परेशान होता रहा। वीडियो में वह बार-बार हिलता-डुलता नजर आता है। उसके आसपास फंसा भारी ढांचा उसकी परेशानी को और बढ़ा रहा था। ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी उसके पास जाना आसान नहीं था। दर्द और डर की वजह से सांड अचानक हमला भी कर सकता था। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और उसकी मदद के लिए आगे आए।
A helpless bull was trapped in an iron structure, until a giy came to help. pic.twitter.com/YM2mPE3wRL— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 24, 2026
युवाओं ने मिलकर संभाला भारी ढांचा
स्थानीय लोगों ने पहले सांड को घेर लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर लोहे के ढांचे को अलग-अलग तरफ से संभाला। कोशिश यही थी कि उसे खींचते समय सांड को किसी तरह की चोट न लगे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार लोगों को कामयाबी मिली और लोहे के भारी फ्रेम को सांड के सिर से अलग कर दिया गया। ढांचा हटते ही सांड आजाद हो गया और उसकी परेशानी भी खत्म हुई।
वायरल हुआ वीडियो
पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। बेजुबान जानवर की मदद के लिए आगे आए युवाओं की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया गया है। 1 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 2 लाख 53 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं।