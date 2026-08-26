ट्रेन में टॉयलेट की टोंटियां चुराते पकड़ा गया युवक, पन्नी खुली तो निकलीं ढेर सारी; यात्रियों ने दबोचा

ट्रेन में सफर करते समय यात्री टॉयलेट और बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कोई इस बात पर ध्यान देता हो कि वहां लगी टोंटियां भी चोरी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इसी तरह की घटना को सामने ला दिया है। वीडियो में एक युवक ट्रेन के अंदर टॉयलेट की टोंटियां चोरी करते पकड़ा गया है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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बताया जा रहा है कि यह मामला ट्रेन मुजफ्फरपुर-हड़पसर (पुणे) एसी एक्सप्रेस का है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक से उसके पास रखी पन्नी खोलने के लिए कहता है। युवक रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए पन्नी खोलता है। इसके बाद उसके अंदर से कई टोंटियां निकलती दिखाई देती हैं।वीडियो में ट्रेन के टॉयलेट का वह हिस्सा भी दिखाया जाता है, जहां टोंटियां निकाले जाने के बाद पानी बह रहा था। रेलवे कर्मी के मुताबिक, स्लीपर बोगी में नल चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद सबसे पहले पानी की सप्लाई बंद की गई। इसके बाद रेलवे कर्मियों ने यात्रियों की मदद से उस युवक को पकड़ लिया। बताया गया कि युवक ट्रेन के अलग-अलग टॉयलेट में जाकर नल की टोंटियां निकाल रहा था। वीडियो में पकड़े जाने के बाद युवक लगातार गिड़गिड़ाता और हाथ जोड़ता दिखाई देता है। इस दौरान ट्रेन में मौजूद कर्मचारी उसे आरपीएफ के हवाले करने की बात कहते हैं। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है।इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अरविंद खरवर ने शेयर किया है। कैप्शन में दावा किया गया है कि ट्रेन नंबर 15589 मुजफ्फरपुर से हड़पसर जाती है और युवक खंडवा जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ा था। इसके बाद उसने रेलवे के टॉयलेट की टोंटियां चोरी कीं और चोरी करते हुए पकड़ा गया।वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोग कमाल करते हैं। दूसरे ने कहा कि इनका कुछ नहीं हो सकता। वहीं एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की कि अब हवालात में जिंदगी कटेगी तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था।