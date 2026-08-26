सड़क समझकर बढ़ाई कार की रफ्तार, पलभर में बाढ़ के पानी में फंस गई गाड़ी; ऐसे बची दो जान

बारिश और बाढ़ के दौरान सड़क पर जमा पानी जितना सामान्य दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक हो सकता है। ओडिशा के जाजपुर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां सड़क पर बह रहे बाढ़ के पानी के बीच कार लेकर निकलना दो लोगों के लिए मुसीबत बन गया। देखते ही देखते कार सड़क से फिसली और तेज बहाव के बीच पानी में फंस गई। घटना कायांगोला के पास तरभा इलाके की बताई जा रही है। यहां बैतरणी नदी का बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। इसी रास्ते से एक कार गुजर रही थी। बताया गया कि चालक को सड़क पर जमा पानी की गहराई और उसके तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं हो सका। इसी दौरान कार अचानक सड़क से फिसल गई और पानी में जाकर फंस गई।

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