कॉलेज की जिंदगी में पढ़ाई के साथ दोस्ती, मस्ती और प्यार के भी कई किस्से देखने को मिलते हैं। कभी दोस्तों के बीच छोटी-छोटी बातों पर हंसी-मजाक होता है तो कभी किसी को पसंद करने की वजह से रिश्तों में खटास भी आ जाती है। हालांकि, जब किसी को पसंद करने की बात मारपीट तक पहुंच जाए, तो यह चिंता की बात है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच एक लड़की को लेकर विवाद हुआ था। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वीडियो में दोनों युवकों के बीच इतनी जबरदस्त लड़ाई होती दिखाई दे रही है कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं। मामला कहासुनी से शुरू हुआ या पहले से दोनों के बीच कोई विवाद था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इसे प्यार के चक्कर में हुई लड़ाई बता रहे हैं।वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक एक-दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि वे एक-दूसरे को धक्का देने और पीटने लगते हैं। इसी दौरान एक युवक दूसरे को जमीन पर गिरा देता है और उस पर लगातार लात-घूंसे बरसाने लगता है। जमीन पर गिरा युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन दूसरा युवक उस पर हमला करना जारी रखता है। इस दौरान आसपास कई और लोग भी मौजूद हैं। वे इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखते नजर आते हैं। हालांकि, वीडियो में यह साफ नहीं होता कि किसी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की या नहीं। दोनों की मारपीट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विवाद काफी बढ़ चुका था।सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि दोनों युवक एक ही लड़की को पसंद करते थे। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में लड़ाई की असली वजह को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग दोनों युवकों के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं, कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लड़की से ही पूछ लेना चाहिए कि वह किसे पसंद करती है। एक यूजर ने कमेंट किया कि लड़की दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करेगी। वहीं, एक और यूजर ने फिल्म हेरा फेरी के मशहूर डायलॉग के अंदाज में लिखा, 'औरत का चक्कर बाबू भैया।' फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।