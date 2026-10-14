ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी की फिसली जुबान, अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर कहा कुछ ऐसा, वीडियो हुआ वायरल

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🚨Holy shit Katie Zacharia is terrible!!!! “My president…excuse me, my husband..” She’s reading, she’s nervous, she’s lying. Trump will NOT be happy after seeing her performance!! https://t.co/T805wDtVNg — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 13, 2026

उन्होंने ट्रंप प्रशासन की नीतियों और उपलब्धियों पर तैयार किए गए बयान को पढ़ा। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उनका वीडियो वायरल हो गया है। उनके पत्रकार ने सवाल किया कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जैसी व्यस्त जिम्मेदारी के साथ वह अपने चार बच्चों के लिए कैसे समय निकालेंगी। जकारिया ने सवाल का जवाब देते हुए अपने पति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ शाम का समय न बिताना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान वह ट्रंप को अपना पति कह दीं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रेसिडेंट... माफ कीजिए, मेरे पति...।इसके बाद जकारिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह अच्छा वाला था। फिर इसके बाद तुरंत उन्होंने ट्रंप की तारीफ की और कुछ देर में ब्रीफिंग खत्म कर दी। जकारिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग बहुत छोटी रही।कैलिफोर्निय की रहने वाली केटी जकारिया लंबे समय से रिपब्लिकन राजनीति से जुड़ी रही हैं। पेपरडाइन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और 2011 में कानून की डिग्री ली। उन्होंने कई मीडिया हाउस में काम किया। उन्होंने 2026 में कुछ समय होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में प्रवक्ता के तौर पर काम किया। इसके बाद वह ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर काम किया। ट्रंप ने 9 अक्तूबर को उन्हें व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी बनाने की घोषणा की थी।