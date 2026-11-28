समुद्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने वाले जहाजों का पता लगाना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। कई जहाज अपनी पहचान और स्थान छिपाकर समुद्र में मछली पकड़ते हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने का एक दिलचस्प तरीका खोजा है, जिसके तहत समुद्री पक्षियों को ही समुद्र में इंसानी गतिविधियों पर नजर रखने वाले जासूस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस तकनीक में समुद्री पक्षियों के शरीर पर छोटे ऑडियो रिकॉर्डर और जीपीएस ट्रैकर लगाए जाते हैं। जीपीएस ट्रैकर से पता चलता है कि पक्षी समुद्र में किस जगह मौजूद है, जबकि ऑडियो रिकॉर्डर आसपास होने वाली गतिविधियों की आवाजें रिकॉर्ड करता है। इनमें जहाजों के इंजन और मछली पकड़ने से जुड़ी दूसरी आवाजें भी शामिल हो सकती हैं।
वैज्ञानिक बाद में इन रिकॉर्डिंग की तुलना जहाजों के सार्वजनिक ट्रैकिंग डेटा से करते हैं। अगर किसी पक्षी के रिकॉर्डर में जहाज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसी इलाके में सार्वजनिक ट्रैकिंग सिस्टम पर कोई जहाज नजर नहीं आता, तो यह संकेत हो सकता है कि संबंधित जहाज अपना स्थान नहीं बता रहा है।
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कैसे समुद्र में चोरी से मछली पकड़ने वाले जहाजों पर नजर रखेंगे समुद्री पक्षी?
- फोटो : AI
दो प्रजातियों के समुद्री पक्षियों पर किया गया अध्ययन
इस शोध में वैज्ञानिकों ने समुद्री पक्षियों की दो प्रजातियों- नॉर्दर्न गैनेट (Northern Gannet) और बालेरिक शीयरवाटर (Balearic Shearwater) का अध्ययन किया। इन पक्षियों पर हल्के ऑडियो रिकॉर्डर और जीपीएस ट्रैकर लगाए गए, ताकि उनकी गतिविधियों के साथ आसपास मौजूद जहाजों की जानकारी भी जुटाई जा सके।
शोधकर्ताओं ने सात नॉर्दर्न गैनेट पक्षियों से मिली रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया। इसमें करीब एक-तिहाई जहाजों की आवाजों से जुड़ी पहचान सार्वजनिक जहाज ट्रैकिंग डेटा से मेल नहीं खाई। ऐसे ज्यादातर मामले ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र के आसपास सामने आए।
वहीं, चार गंभीर रूप से संकटग्रस्त बालेरिक शीयरवाटर पक्षियों की रिकॉर्डिंग में करीब 12 प्रतिशत जहाजों की पहचान सार्वजनिक डेटा में नहीं मिली। कैटालोनिया के समुद्री क्षेत्र में जहाजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन पक्षियों ने जिन जहाजों का पता लगाया, उनमें करीब 20 प्रतिशत अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से छिपा रहे थे।
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75 प्रतिशत औद्योगिक मछली पकड़ने वाले जहाज नहीं करते एआईएस का इस्तेमाल
समुद्र में जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए Automatic Identification System (एआईएस) का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसके जरिए जहाज अपनी पहचान, लोकेशन, दिशा और रफ्तार जैसी जानकारी रेडियो सिग्नल के माध्यम से बताते हैं। इससे समुद्री यातायात की निगरानी करने और मछली पकड़ने वाले जहाजों की गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलती है। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी जहाज एआईएस का इस्तेमाल नहीं करते।
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ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जोनाथन रटर के मुताबिक, हालिया शोध में सामने आया है कि औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वाले करीब 75 फीसदी जहाज एआईएस का इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे अलग-अलग देशों के नियमों में अंतर, सैटेलाइट कवरेज की कमी और जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने जैसी वजहें हो सकती हैं।
ऐसे जहाज Illegal, Unreported and Unregulated Fishing यानी IUU Fishing में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बिना अनुमति मछली पकड़ना, पकड़ी गई मछलियों की सही जानकारी नहीं देना या तय नियमों के खिलाफ मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां करना। हालांकि, एआईएस पर किसी जहाज की जानकारी नहीं मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह जहाज गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है। इसके लिए अलग से जांच और दूसरे सबूतों की जरूरत होती है।
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समुद्री पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी मददगार हो सकती है तकनीक
यह तकनीक सिर्फ अवैध मछली पकड़ने वाले जहाजों का पता लगाने तक सीमित नहीं है। इससे समुद्री पक्षियों के संरक्षण में भी मदद मिल सकती है। मछली पकड़ने वाले जहाजों से समुद्री पक्षियों को कई तरह के खतरे होते हैं। मछली पकड़ने के दौरान पक्षी अक्सर जाल में फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस घटना को बायकैच (Bycatch) कहा जाता है। यानी मछली पकड़ते समय अनजाने में दूसरे समुद्री जीवों का जाल में फंस जाना।
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समुद्री पक्षियों को बचाने के लिए यह जानना जरूरी है कि किन इलाकों में मछली पकड़ने वाले जहाज सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। लेकिन जब जहाज अपनी लोकेशन छिपाते हैं, तो वैज्ञानिकों के लिए ऐसे जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पक्षियों पर लगे ऑडियो रिकॉर्डर और जीपीएस ट्रैकर समुद्र में जहाजों की गतिविधियों की अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं। इससे उन इलाकों का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जहां समुद्री पक्षियों के लिए खतरा ज्यादा है।
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इस शोध का एक और अहम पहलू समुद्र में होने वाले अपराधों की जांच से जुड़ा हुआ है। नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ क्राइम एंड लॉ एनफोर्समेंट के पीटर एज्बे-एर्न्स के मुताबिक, यह तकनीक समुद्री जीवों को मानवीय गतिविधियों के गवाह के तौर पर देखने का नया रास्ता खोलती है।
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वैज्ञानिकों की यह खोज अहम मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसे अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने का पूरा समाधान नहीं कहा जा सकता। इस अध्ययन में पक्षियों की संख्या काफी कम थी। इसके अलावा, ऑडियो रिकॉर्डिंग में जहाजों की आवाज की गलत पहचान होने की आशंका भी बनी रहती है।
सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ किसी जहाज के इंजन की आवाज सुनकर यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह अवैध रूप से मछली पकड़ रहा था। वह जहाज किसी दूसरी गतिविधि में भी शामिल हो सकता है। इसलिए रिकॉर्डिंग को अन्य जानकारियों और जांच के साथ मिलाकर देखना जरूरी है।
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पक्षियों पर उपकरण लगाने से उनकी सुरक्षा को न हो खतरा
इस तकनीक को लेकर संरक्षण संगठनों ने पक्षियों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई है। समुद्री पक्षी पहले से ही अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन पर निगरानी के उपकरण लगाने से उनकी सेहत और सुरक्षा पर कोई अतिरिक्त खतरा नहीं पड़ना चाहिए।