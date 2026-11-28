1 of 5 कैसे समुद्र में चोरी से मछली पकड़ने वाले जहाजों पर नजर रखेंगे समुद्री पक्षी? - फोटो : AI







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समुद्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने वाले जहाजों का पता लगाना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। कई जहाज अपनी पहचान और स्थान छिपाकर समुद्र में मछली पकड़ते हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने का एक दिलचस्प तरीका खोजा है, जिसके तहत समुद्री पक्षियों को ही समुद्र में इंसानी गतिविधियों पर नजर रखने वाले जासूस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।



इस तकनीक में समुद्री पक्षियों के शरीर पर छोटे ऑडियो रिकॉर्डर और जीपीएस ट्रैकर लगाए जाते हैं। जीपीएस ट्रैकर से पता चलता है कि पक्षी समुद्र में किस जगह मौजूद है, जबकि ऑडियो रिकॉर्डर आसपास होने वाली गतिविधियों की आवाजें रिकॉर्ड करता है। इनमें जहाजों के इंजन और मछली पकड़ने से जुड़ी दूसरी आवाजें भी शामिल हो सकती हैं।



वैज्ञानिक बाद में इन रिकॉर्डिंग की तुलना जहाजों के सार्वजनिक ट्रैकिंग डेटा से करते हैं। अगर किसी पक्षी के रिकॉर्डर में जहाज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसी इलाके में सार्वजनिक ट्रैकिंग सिस्टम पर कोई जहाज नजर नहीं आता, तो यह संकेत हो सकता है कि संबंधित जहाज अपना स्थान नहीं बता रहा है।



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दो प्रजातियों के समुद्री पक्षियों पर किया गया अध्ययन



इस शोध में वैज्ञानिकों ने समुद्री पक्षियों की दो प्रजातियों- नॉर्दर्न गैनेट (Northern Gannet) और बालेरिक शीयरवाटर (Balearic Shearwater) का अध्ययन किया। इन पक्षियों पर हल्के ऑडियो रिकॉर्डर और जीपीएस ट्रैकर लगाए गए, ताकि उनकी गतिविधियों के साथ आसपास मौजूद जहाजों की जानकारी भी जुटाई जा सके।



शोधकर्ताओं ने सात नॉर्दर्न गैनेट पक्षियों से मिली रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया। इसमें करीब एक-तिहाई जहाजों की आवाजों से जुड़ी पहचान सार्वजनिक जहाज ट्रैकिंग डेटा से मेल नहीं खाई। ऐसे ज्यादातर मामले ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र के आसपास सामने आए।



वहीं, चार गंभीर रूप से संकटग्रस्त बालेरिक शीयरवाटर पक्षियों की रिकॉर्डिंग में करीब 12 प्रतिशत जहाजों की पहचान सार्वजनिक डेटा में नहीं मिली। कैटालोनिया के समुद्री क्षेत्र में जहाजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन पक्षियों ने जिन जहाजों का पता लगाया, उनमें करीब 20 प्रतिशत अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से छिपा रहे थे।





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