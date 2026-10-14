रामायण में पहली बार 'महाभारत': देखें कैसे राम की लीला में आ गए 'राक्षस' और भाग खड़े हुए देवता

रामायण में भगवान और राक्षसों के बीच युद्ध की कहानियां आपने खूब सुनी होंगी। लेकिन क्या हो, जब रामलीला के मंच पर ही देवता और राक्षस आपस में भिड़ जाएं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहां रामलीला का मंचन चल रहा था, लेकिन अचानक दो कलाकारों के बीच ऐसी हाथापाई शुरू हो गई कि देखने वालों को कुछ पल के लिए लगा कि मामला सच में बिगड़ गया है। अब इस वीडियो को देखकर लोग भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

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वीडियो में कलाकार देवता और राक्षसों के किरदार में नजर आते हैं। मंच पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का सीन चल रहा होता है। इसी दौरान राक्षस का किरदार निभा रहा एक कलाकार देवता बने शख्स को जोर से मार देता है। इसके बाद देवता का किरदार निभा रहा कलाकार भी पलटकर जवाब देने लगता है। देखते ही देखते मंच पर माहौल ऐसा बन जाता है, जैसे अभिनय की जगह सच में लड़ाई शुरू हो गई हो।हालात तब और मजेदार हो जाते हैं, जब राक्षस बने दोनों कलाकार देवता बने शख्स को घेर लेते हैं। कुछ देर तक यह सब चलता है और फिर कलाकार अलग हो जाते हैं। इसके बाद वे दोबारा अपने मंचन पर ध्यान देने लगते हैं।वीडियो में कुछ सेकंड के लिए हुई इस हाथापाई को देखकर यह साफ नहीं कहा जा सकता कि कलाकार सच में आपस में भिड़ गए थे या यह सब मंचन का ही हिस्सा था। लड़ाई के तुरंत बाद कलाकारों का दोबारा अपनी प्रस्तुति पर ध्यान देना भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। हालांकि, वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं।इस वीडियो पर लोगों के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि शायद मंचन में मुख्य किरदार नहीं मिलने पर भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि एक पल के लिए तो लगा कि सच में लड़ाई शुरू हो गई है। एक अन्य यूजर ने कहा कि उसे लगा मामला गंभीर हो गया है। वहीं, एक यूजर ने इसे असली वाला युद्ध बता दिया।रामलीला में कलाकारों की अदाकारी के साथ-साथ कई बार ऐसे मजेदार पल भी देखने को मिलते हैं, जो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंच पर देवता और राक्षसों की लड़ाई का सीन देखते-देखते ऐसा पल सामने आया कि लोगों को हंसी आ गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।