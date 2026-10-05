पिता और भाईयों पर टिकी है दुनिया, लड़कियों के नारे के जवाब में लड़के ने बनाया वीडियो, इंटरनेट पर हुआ वायरल

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाल ही में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कुछ ऐसे नारे लगे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यह बहस सिर्फ महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं रही। एक कचौड़ी दो समोसा इन मर्दों पर नहीं भरोसा और मर्द जात हाय-हाय जैसे नारे लगे। इसके जवाब पुरुषों ने भी जिंदगी के संघर्ष, जिम्मेदारियों और परेशानियों को सोशल मीडिया पर बताया।

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दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सितंबर आखिर हफ्ते से कई प्रदर्शन हुए। इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की छात्राओं ने सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा, बिना डर आवाजाही की आजादी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई की मांग की। इन प्रदर्शनों में लगे कुछ नारे तेजी से वायरल हुए। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए।प्रदर्शनकारी छात्राओं ने नारों के जरिए महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की आजादी सीमित किए जाने तक मुद्दे उठाए। उन्होंने सवाल उठाए कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या हिंसा होने पर उसके कपड़ों, अकले और बाहर बाहर निकलने के समय क्यों प्रश्न उठाया जाए। उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।महिलाओं की सुरक्षा के इन सवालों के बीच सोशल मीडिया पर दूसरा पक्ष भी अपना सवाल उठाया। कुछ लोगों ने सवाल किया अगर कुछ पुरुष अपराध करते हैं तो क्या पूरे पुरुष वर्ग पर नाराजगी निकाली जानी चाहिए?पुरुषों की जिम्मेदारियों और कठिनाइयों को लेकर कई रील वायरल हुए। कुछ लोगों ने कहा कि वे महिलाओं की सुरक्षा की मांग के खिलाफ नहीं है। उनका कहना कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। लेकिन पूरे पुरुष समाज को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। अब एक शख्स ने एक वीडियो ने बनाया जो तेजी से वायरल हो रहा है।