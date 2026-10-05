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बाइक पर सिलेंडर रखकर ले जा रहा था शख्स, पुलिस ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश, वीडियो हुआ वायरल

Mon, 05 Oct 2026 06:38 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 06:38 PM IST
सार

बिहार में शराब बंदी के बाद तस्कर नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। अक्सर शराब तस्करी के मामले सामने आते हैं। एक शख्स ने शराब तस्करी का अनोखा तरीका निकाला जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। 

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Viral Video bihar gopalganj gas cylinder liquor smuggling busted
बाइक पर सिलेंडर रखकर ले जा रहा था शख्स, पुलिस ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश - फोटो : एक्स

विस्तार
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बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बाद भी तस्कर शराब पहुंचाने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। अब इस बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहां पर शराब की तस्करी के लिए गैस सिलेंडर के भीतर ही छिपने की जगह बना दी गई। बाहर से दिखने में सिलेंडर सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन जांच के दौरान उसके अंदर शराब छिपी मिली। 

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कैसे हुआ पुलिस को शक?

बताया जा रहा कि पूरा मामला गोपालगंज का है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक पर एक व्यक्ति गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था। पहली नजर में सिलेंडर सामान्य दिख रहा है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने का शक हुआ। इसके बाद सिलेंडर की जांच की गई। 
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सिलेंडर के भीतर बनी थी ऐसी जगह

पुलिस ने जांच में देखा कि सिलेंडर को ऐसे काटकर तैयार किया गया था कि उसके अंदर शराब रखने की जगह बन जाए। बाहर से देखने पर यह बदलाव आसानी से नहीं दिख रहा था। पुलिस ने जब सिलेंडर को खोलकर देखा तो उसके भीतर शराब छिपाकर रखी थी। 
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पुलिस का कहना है कि सिलेंडर के भीतर कुल 127 पीस देसी शराब रखी थी। अब इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक से कहीं जा रहा है। उसने उसके ऊपर सिलेंडर बांध रखी है और सिलेंडर को लाल कपड़े ठका हुआ।

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पुलिस ने कपड़ा हटाकर जांच करते हैं, तो उसके भीतर से शराब दिखाई देती हैं। उसके बाइक के सीट के नीचे भी शराब रख हुए हैं। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बाद ही शराब तस्करी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं। 

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