बाइक पर सिलेंडर रखकर ले जा रहा था शख्स, पुलिस ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश, वीडियो हुआ वायरल

बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बाद भी तस्कर शराब पहुंचाने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। अब इस बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहां पर शराब की तस्करी के लिए गैस सिलेंडर के भीतर ही छिपने की जगह बना दी गई। बाहर से दिखने में सिलेंडर सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन जांच के दौरान उसके अंदर शराब छिपी मिली।

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अमेरिका और चीन के पास जो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, वो शायद बिहार के शराब माफियाओं के पास पहुँच चुकी है गैस सिलेंडर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई कि बाहर से सिलेंडर बिल्कुल सामान्य दिखे, लेकिन अंदर की खाली जगह में शराब छिपाकर ले जाई जा सके। पर बिहार पुलिस भी कम टेक्नोलॉजी वाली नहीं है… सिलेंडर देखकर पुलिस ने ऐसी चेकिंग की कि माफियाओं की पूरी तकनीक ही फेल हो गई अब सवाल ये है..इतना दिमाग अगर सही काम में लगाया जाता, तो शायद कहानी कुछ और होती. — 😊 NiTu 😊 (@NituTiw81600052) October 5, 2026

बताया जा रहा कि पूरा मामला गोपालगंज का है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक पर एक व्यक्ति गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था। पहली नजर में सिलेंडर सामान्य दिख रहा है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उसके साथ छेड़छाड़ किए जाने का शक हुआ। इसके बाद सिलेंडर की जांच की गई।पुलिस ने जांच में देखा कि सिलेंडर को ऐसे काटकर तैयार किया गया था कि उसके अंदर शराब रखने की जगह बन जाए। बाहर से देखने पर यह बदलाव आसानी से नहीं दिख रहा था। पुलिस ने जब सिलेंडर को खोलकर देखा तो उसके भीतर शराब छिपाकर रखी थी।पुलिस का कहना है कि सिलेंडर के भीतर कुल 127 पीस देसी शराब रखी थी। अब इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक से कहीं जा रहा है। उसने उसके ऊपर सिलेंडर बांध रखी है और सिलेंडर को लाल कपड़े ठका हुआ।पुलिस ने कपड़ा हटाकर जांच करते हैं, तो उसके भीतर से शराब दिखाई देती हैं। उसके बाइक के सीट के नीचे भी शराब रख हुए हैं। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बाद ही शराब तस्करी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं।