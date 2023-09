Girl Police Fight Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। सड़क पर चलते हुए आपने कई लोगों को झगड़ते और आपा खोते हुए देखा होगा। क्रोध में लोग यह नहीं देखते हैं कि आखिर उनके सामने वाला कौन है। अब इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी मेट्रो स्टेशन का है।

Kalesh b/w A Lady and Police officer over Police told her to step aside from platform pic.twitter.com/Vty2FyHGZH