दुल्हन की तलाश में उमड़ी 7 हजार लोगों की भीड़, मंदिर में खत्म हो गए शादी के फॉर्म; हाईवे तक लगी लाइन

केरल के कोझिकोड से शादी के लिए जीवनसाथी तलाश रहे लोगों की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आज के समय में जहां शादी के लिए सही साथी ढूंढना कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, वहीं केरल में आयोजित एक शिविर में हजारों लोग पहुंच गए। खास बात यह रही कि इस शिविर में आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आयोजकों के सारे इंतजाम कम पड़ गए। यहां तक कि कुछ ही घंटों में शादी के पंजीकरण के लिए रखे गए फॉर्म भी खत्म हो गए। इसके बाद आयोजकों को आनन-फानन में अतिरिक्त फॉर्म छपवाने पड़े।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह पूरा मामला केरल के कोझिकोड जिले के करंथुर स्थित हरहारा महादेव मंदिर का है। यहां अविवाहित लोगों के लिए एक दिवसीय निशुल्क विवाह पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया था। आयोजकों को उम्मीद थी कि इस शिविर में कुछ सौ लोग पहुंचेंगे, लेकिन यहां करीब सा हजार लोगों की भीड़ जुट गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से मंदिर परिसर में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई।आयोजकों ने शिविर के लिए पहले से करीब 1500 फॉर्म छपवाए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतने कम समय में इतने ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। देखते ही देखते सभी फॉर्म खत्म हो गए। इसके बाद पहले फॉर्म की फोटो कॉपी कराकर लोगों को दी गई। लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार प्रिंटिंग प्रेस से 4000 अतिरिक्त फॉर्म मंगवाने पड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पंजीकरण किया जा सके।शिविर में लोगों की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजीकरण कराने वालों की लाइन मंदिर परिसर से निकलकर नेशनल हाईवे पर स्थित दो बस स्टॉप तक पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से आयोजकों के लिए व्यवस्था संभालना भी मुश्किल हो गया। हर कोई जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराने की कोशिश में था।इस शिविर की एक और खास बात यहां आने वाले लोगों का आंकड़ा रहा। पंजीकरण कराने पहुंचे लोगों में करीब 80 फीसदी पुरुष थे। इनमें 30 से 50 साल तक की उम्र के कई ऐसे लोग शामिल थे, जो लंबे समय से अपने लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें मनचाहा साथी नहीं मिल पाया है। इस शिविर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना बताता है कि शादी के लिए सही जीवनसाथी ढूंढना आज भी कई लोगों के लिए आसान नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए यह तलाश और मुश्किल हो जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ भी शादी के लिए सही रिश्ता मिलने का इंतजार कर रहे हैं।