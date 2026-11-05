वायरल: बुजुर्गों को फोन चलाना सिखा रहे दादा जी, एक-एक बात ऐसे समझाई कि देखते रह गए लोग

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितने काम हम मोबाइल फोन के जरिए करते हैं। किसी से बात करनी हो, फोटो खींचनी हो, ऑनलाइन पैसे भेजने हों या फिर कोई जरूरी जानकारी देखनी हो, सब कुछ फोन पर ही हो जाता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्मार्टफोन के कई फीचर्स इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों के लिए नई टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दादा जी का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इसमें वह जिस आसान और मजेदार अंदाज में स्मार्टफोन चलाना सिखा रहे हैं, उसे देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।

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वायरल वीडियो में बुजुर्ग शख्स अपनी उम्र के लोगों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना सिखाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह सबसे पहले मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट लेने का तरीका बताते हैं। इसके लिए वह किसी मुश्किल तकनीकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बिल्कुल आम बोलचाल के शब्दों में पूरी बात समझाते हैं। वह बताते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी चीज दिखाई दे रही है, अगर उसे फोटो के रूप में सेव करना है तो फोन के वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एक साथ दबाना होता है। ऐसा करने पर स्क्रीनशॉट फोन में सेव हो जाता है। हालांकि, यह तरीका ज्यादातर एंड्रॉयड फोन में काम करता है, जबकि कुछ मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का तरीका अलग भी हो सकता है।इस वीडियो की खास बात सिर्फ स्मार्टफोन चलाने की जानकारी नहीं है, बल्कि दादा जी का समझाने का तरीका भी है। वह हर बात को धीरे-धीरे और आसान शब्दों में बताते हैं, ताकि किसी को भी समझने में परेशानी न हो। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगता है, जैसे घर का कोई बड़ा सदस्य अपने परिवार के लोगों को कुछ नया सिखा रहा हो।दरअसल, कई बुजुर्ग छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी अपने बच्चों या परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहते हैं। कभी किसी फोटो को सेव करना हो तो कभी फोन की कोई सेटिंग समझनी हो, उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में अगर उन्हें आसान तरीके से स्मार्टफोन के फीचर्स सिखाए जाएं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है।सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें मनोरंजन के साथ काम की जानकारी भी मिलती है। दादा जी का यह वीडियो भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है। उनका सादा अंदाज और दूसरों को कुछ नया सिखाने की कोशिश लोगों को अच्छी लग रही है। यह वीडियो एक अच्छी बात भी सिखाता है कि नई चीजें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर सीखने की इच्छा हो और समझाने वाला सही तरीका अपनाए तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आसानी से सीख सकता है।