1 मिनट 10 सेकेंड थमी रहीं सांसें! फन फैलाकर किंग कोबरा ने किया खौफनाक हमला, वीडियो देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

आप हर दिन की तरह किसी गली या चौराहे पर खड़े हों और अचानक आपको विशाल किंग कोबरा दिख जाए। कुछ ऐसा ही नजारा हरिद्वार के कनखल की लक्कड़ बस्ती में देखने को मिला। आबादी के बीच विशाल किंग कोबरा को रेंगता देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोबरा के तेवर को देखकर किसी की उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई।

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Forest officials in Himachal Pradesh, India, came face-to-face with a massive King Cobra during a rescue and this giant clearly wasn’t happy about being disturbed. 🐍😳 https://t.co/HSuGFjsirq — Stubborn🚩 (@Stubborn_wyd) October 3, 2026

वीडियो में आप देख सकते हैं कि विशाल किंग कोबरा बस्ती के बीच से गुजर रहा था। जैसे ही उसके कोई जाने की कोशिश करता है, वो तुरंत फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। जहरीला सांप बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोगों के लिए यह नजारा एक डरावनी फिल्म की तरह है। कुछ लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए, तो नहीं कई लोग दूर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते रहे।किंग कोबरा बार-बार अपना फन फैलाकर सामने आने वाले लोगों को डरा रहा था। वीडियो में पास में ही नदी की तेज धारा बहती दिख रही है और किनारे पर बसी बस्ती से नदी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वन विभाग की टीम के लिए भी उसका रेस्क्यू करना आसान नहीं था। स्थानीय लोगों ने समझदारी दिखाई और खुद सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं की और तुरंत वन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलते ही वन विभाग की क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने सबसे पहले आसपास मौजूद लोगों को दूर हटाया और इलाके को सुरक्षित किया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन किंग कोबरा ने आसानी से हार नहीं मानी। जैसे ही रेस्क्यू टीम का सदस्य उसके करीब पहुंचकर पकड़ने की कोशिश करता, सांप फन फैलाकर खड़ा हो जाता। इस दौरान वह लगातार अपनी दिशा बदलता रहा और नदी की तरफ जाने की कोशिश करता रहा। इसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया।काफी देर की मशक्कत और सावधानी के बाद वन विभाग की टीम ने विशाल किंग कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। राहत की बात यह है कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू किए गए किंग कोबरा को आबादी से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विशाल किंग कोबरा का फन फैलाना बेहद खतरनाक लग रहा है। हालांकि, वन विभाग की टीम ने सावधानी से उसका रेस्क्यू कर लिया। अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।