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लड़की ने आधी रात को हाईवे पर कार रोक कर किया डांस, प्यार आ गया रे गाने पर कातिलाना अंदाज हुआ वायरल

Sun, 04 Oct 2026 02:04 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 02:04 PM IST
सार

एक लड़की आधी रात को हाईवे पर कार रोककर डांस कर रही है। अब यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने प्यार आ गया रे गाने पर डांस किया है। 

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लड़की ने आधी रात को हाईवे पर कार रोककर किया डांस - फोटो : instagram

विस्तार
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लड़कियों से लेकर दादा जी तक के डांस सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। इनमे कुछ डांस वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और वायरल हो जाते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस लड़की रात में सुनसान सड़क पर कार को रोककर उसके हेडलाइट्स के सामने डांस कर रही है। बैकग्राउंड में प्यार आ गया रे गाना बज रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उसके डांस और एक्सप्रेशन्स ने लोगों का दिल जीत रहा है। 

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लड़की ने किया ग्लैमरस अंदाज में डांस
 
वायरल वीडियो में लड़की ब्राउन कलर की वन-शोल्डर स्लिट ड्रेस पहने हुई है। सड़क पर हर तरफ अंधेरा है और पीछे खड़ी कार की हेडलाइट्स लड़की के डांस को एक अलग ही बैकड्रॉप दे रही हैं। खुले बालों, आत्मविशवास और एक्सप्रेशंस के साथ वह गाने की बीट पर शानदार डांस कर रही है।
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वीडियो की खास बात यह है डांस स्टेप्स के साथ पूरा नाइट सेटअप भी है। सुनसान हाईवे, कार की रोशनी और बीच सड़क पर डांस कर रही लड़की का कॉम्बिनेशन फिल्मी सीन वाला लुक दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आता है लोगों का ध्यान खींचा और अब वायरल हो रहा है।
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लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने लड़की के डांस और एक्सप्रेशन्स की तारीफ की, तो कुछ का कहना है कि हाईवे पर ऐसा नजारा देखकर लोगों की नजरें जरूर ठहर जाएंगी।

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वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। यह अपने अलग अंदाज के लिए तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, वीडियो कब और कहां का है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 

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