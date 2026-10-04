लड़की ने आधी रात को हाईवे पर कार रोक कर किया डांस, प्यार आ गया रे गाने पर कातिलाना अंदाज हुआ वायरल

लड़कियों से लेकर दादा जी तक के डांस सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। इनमे कुछ डांस वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और वायरल हो जाते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस लड़की रात में सुनसान सड़क पर कार को रोककर उसके हेडलाइट्स के सामने डांस कर रही है। बैकग्राउंड में प्यार आ गया रे गाना बज रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उसके डांस और एक्सप्रेशन्स ने लोगों का दिल जीत रहा है।

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