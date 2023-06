{"_id":"649be8a128359d447d03d089","slug":"villagers-caught-married-lover-girlfriend-in-objectionable-condition-and-handed-over-to-police-in-sitamarhi-2023-06-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar: ग्रामीणों ने शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पकड़कर पुलिस को सौंपा, पत्नी ने किया हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिहार के सीतामढ़ी में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर दोनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया। घटना जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस मामले को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, पुपरी थाना के एक गांव में मंगलवार की रात एक शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका को गांव वालों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद पहले ग्रामीणों ने दोनों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। फिर गांव के बुजुर्गों के कहने पर पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने दोनों को मौके पर पहुंची पुपरी थाना पुलिस के हवाले कर दिया।बताया जा रहा है कि दोनों शादीशुदा और बच्चे वाले हैं। इसके बावजूद गांव में महिला के घर में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। जानकारी के अनुसार, मो. इसराफिल की शादी डेढ़ साल पहले हो चुकी है। उसका एक बच्चा भी है। जबकि उसकी प्रेमिका के दो बच्चों की मां है। दोनों में आपसी तालमेल काफी समय से चला आ रहा है। देर रात इसराफिल को उसकी प्रेमिका के घर में देख मुहल्ले के लोगों ने बाहर से गेट बंद कर दिया। फिर पुलिस को सूचना दे दी, बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।महिला इसराफिल से शादी कर लेने पर आमादा है। वहीं, इसराफिल की बीबी पति की दूसरी पत्नी के बारे में सुनकर मायके से मौके पर पहुंच चुकी है और उसने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इसराफिल की पत्नी ने पुपरी थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं, पुलिस ने प्रेमिका महिला के पति के आने का इंतजार में सभी को समझा-बुझाकर शांत कराया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि सभी को एक साथ बैठाने के बाद फैसला किया जाएगा। फिलहाल सभी के अभिभावकों को सूचना दे दी गई है।