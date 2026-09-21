बिहार: सुशांत की मौत पर फिर उठे सवाल, चचेरे भाई ने दिशा सालियान केस से जोड़ा कनेक्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूर्णिया के मलडीहा निवासी पन्ना सिंह ने बताया कि सुशांत आखिरी बार 2019 में पूर्णिया आया था। उनके मुताबिक, उस दौरान सुशांत उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण विस्तार से बातचीत नहीं हो सकी। पन्ना सिंह का दावा है कि लौटते समय सुशांत ने कहा था कि वह जल्द ही उन्हें कुछ बताएगा और उसके पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं।पन्ना सिंह ने दावा किया कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत और उसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत की मौत के बीच गहरा संबंध है। उनका कहना है कि सुशांत के पास दिशा की मौत से जुड़े कुछ राज और सबूत थे, जिन्हें वह सार्वजनिक करने वाला था। परिवार ने सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने पर भी सवाल उठाए।पन्ना सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम में उनकी सीधी संलिप्तता थी और उस समय सत्ता के प्रभाव के कारण मामले को दबाया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिवार ने सीबीआई से बिना किसी राजनीतिक दबाव के सभी पहलुओं की जांच करने की मांग की है।सुशांत के चाचा मनमोहन सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी और इसमें प्रभावशाली लोग शामिल थे। उन्होंने सुशांत के शरीर और गले पर मिले निशानों को लेकर भी सवाल उठाए। परिवार ने उम्मीद जताई कि दिशा मामले की जांच से सुशांत की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी सामने आ सकेंगे।