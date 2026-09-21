बिहार: सुशांत की मौत पर फिर उठे सवाल, चचेरे भाई ने दिशा सालियान केस से जोड़ा कनेक्शन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 21 Sep 2026 09:40 PM IST
सार
दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई की एफआईआर के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुशांत के चचेरे भाई पन्ना सिंह ने दिशा और सुशांत की मौत को आपस में जुड़ा बताते हुए आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की। हालांकि, ये परिवार की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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विस्तार
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सुशांत के परिवार में न्याय की नई उम्मीद जगी है। सुशांत के चचेरे भाई पन्ना सिंह और चाचा मनमोहन सिंह ने पूर्णिया स्थित अपने पैतृक क्षेत्र में मीडिया से बातचीत के दौरान मामले को लेकर कई दावे किए।
सुशांत ने कहा था- कुछ बड़ा होने वाला है
पूर्णिया के मलडीहा निवासी पन्ना सिंह ने बताया कि सुशांत आखिरी बार 2019 में पूर्णिया आया था। उनके मुताबिक, उस दौरान सुशांत उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण विस्तार से बातचीत नहीं हो सकी। पन्ना सिंह का दावा है कि लौटते समय सुशांत ने कहा था कि वह जल्द ही उन्हें कुछ बताएगा और उसके पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं।
दिशा और सुशांत की मौत को बताया जुड़ा
पन्ना सिंह ने दावा किया कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत और उसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत की मौत के बीच गहरा संबंध है। उनका कहना है कि सुशांत के पास दिशा की मौत से जुड़े कुछ राज और सबूत थे, जिन्हें वह सार्वजनिक करने वाला था। परिवार ने सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने पर भी सवाल उठाए।
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आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग
पन्ना सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम में उनकी सीधी संलिप्तता थी और उस समय सत्ता के प्रभाव के कारण मामले को दबाया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिवार ने सीबीआई से बिना किसी राजनीतिक दबाव के सभी पहलुओं की जांच करने की मांग की है।
चाचा बोले- साजिश के तहत हुई हत्या
सुशांत के चाचा मनमोहन सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी और इसमें प्रभावशाली लोग शामिल थे। उन्होंने सुशांत के शरीर और गले पर मिले निशानों को लेकर भी सवाल उठाए। परिवार ने उम्मीद जताई कि दिशा मामले की जांच से सुशांत की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी सामने आ सकेंगे।
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सुशांत ने कहा था- कुछ बड़ा होने वाला है
पूर्णिया के मलडीहा निवासी पन्ना सिंह ने बताया कि सुशांत आखिरी बार 2019 में पूर्णिया आया था। उनके मुताबिक, उस दौरान सुशांत उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण विस्तार से बातचीत नहीं हो सकी। पन्ना सिंह का दावा है कि लौटते समय सुशांत ने कहा था कि वह जल्द ही उन्हें कुछ बताएगा और उसके पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं।
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दिशा और सुशांत की मौत को बताया जुड़ा
पन्ना सिंह ने दावा किया कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत और उसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत की मौत के बीच गहरा संबंध है। उनका कहना है कि सुशांत के पास दिशा की मौत से जुड़े कुछ राज और सबूत थे, जिन्हें वह सार्वजनिक करने वाला था। परिवार ने सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने पर भी सवाल उठाए।
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आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग
पन्ना सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम में उनकी सीधी संलिप्तता थी और उस समय सत्ता के प्रभाव के कारण मामले को दबाया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। परिवार ने सीबीआई से बिना किसी राजनीतिक दबाव के सभी पहलुओं की जांच करने की मांग की है।
चाचा बोले- साजिश के तहत हुई हत्या
सुशांत के चाचा मनमोहन सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी और इसमें प्रभावशाली लोग शामिल थे। उन्होंने सुशांत के शरीर और गले पर मिले निशानों को लेकर भी सवाल उठाए। परिवार ने उम्मीद जताई कि दिशा मामले की जांच से सुशांत की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी सामने आ सकेंगे।