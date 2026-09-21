बिहार: सीपीआई कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या! इलाज के लिए ले जाते समय मौत, गांव में पसरा मातम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक की पहचान हरिहरपुर गांव निवासी अजय पंडित, पिता सरयुग पंडित के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सोमवार देर शाम अज्ञात अपराधियों ने अजय पंडित को निशाना बनाकर बम से हमला किया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। परिजनों ने बिना देर किए उन्हें इलाज के लिए जमुई पहुंचाया, लेकिन निजी क्लीनिक में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही लछुआड़ थानाध्यक्ष रूपेश कुमार पुलिस बल के साथ हरिहरपुर गांव पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। पुलिस अधिकारी घटना के कारणों और हमले में शामिल लोगों की पहचान को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं।लछुआड़ थानाध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि हरिहरपुर गांव में अजय पंडित को बम मारकर घायल किए जाने की सूचना मिली थी। घायल को इलाज के लिए जमुई ले जाया गया, जहां निजी क्लीनिक पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।इधर, घटना के बाद परिजन मृतक के शव को वापस हरिहरपुर गांव लेकर आए। अजय पंडित की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल हमले के कारण और आरोपियों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है।