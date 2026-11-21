विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के तक्कीपुर गांव निवासी स्वामीनाथ महतो (55), पिता स्वर्गीय रामप्रसाद महतो के रूप में हुई है। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। शनिवार को जरूरी सामान खरीदने के लिए साइकिल से महाराजगंज गए थे। देर शाम घर लौटते समय दरौंदा थाना क्षेत्र के बाल बंगरा मोड़ के पास दुर्घटना हो गई।प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, इसी दौरान सिलीगुड़ी जाने वाली हिल क्वीन बस की चपेट में उनकी साइकिल आ गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि स्वामीनाथ महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना में शामिल बस को रोक लिया।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की 112 टीम मौके पर पहुंची। टीम में तैनात जोगेंद्र तिवारी भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की।इधर, मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने सीवान-पैगंबरपुर मुख्य पथ पर आगजनी कर आवागमन बाधित कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजन मौके से फरार हुए बस चालक को बुलाने और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगों पर कार्रवाई होने तक वे सड़क से नहीं हटेंगे।स्वामीनाथ महतो के परिवार में तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। वह मजदूरी करके परिवार की जिम्मेदारी उठाते थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। परिवार के सामने अब भरण-पोषण का संकट भी खड़ा हो गया है।फिलहाल हादसे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। बस की गति कितनी थी और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, सड़क जाम और परिजनों की मांगों को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नजर है।