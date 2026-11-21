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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनके लिए यह उत्साह का दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके संसदीय क्षेत्र में आए हैं और बिहार को विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का सपना था कि बिहार के साथ हाजीपुर और वैशाली का भी विकास हो। प्रधानमंत्री ने आज उस सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चिराग ने कहा कि नीतीश सेतु से उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पुल बनने से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।मंत्री निशांत कुमार ने नीतीश सेतु का नाम अपने पिता के नाम पर रखे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह उनके पिता की दूरदृष्टि, मार्गदर्शन और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, बिहार की सेवा में उनके 20 वर्षों के योगदान के प्रति सम्मान भी है।उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने नीतीश सेतु को बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वैशाली और पटना को जोड़ने वाला यह पुल सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि बिहार के विकास की नई रेखा है।विजय चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाने का काम किया। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में उनके कार्यों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास डबल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है।मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री का बिहार की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल से लेकर वैशाली तक लोगों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। नीतीश सेतु बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच दूरी कम होगी।उन्होंने कहा कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के लोगों को भी पटना आने-जाने में सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है।मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि नीतीश सेतु के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा। वैशाली, हाजीपुर और समस्तीपुर के मरीजों को पटना के बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में आसानी होगी। एंबुलेंस के लिए आवागमन सुगम होगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही है। पुल से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने पर मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी।मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार को जो सौगात मिली है, उसके लिए पूरा राज्य उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु सिर्फ पटना और वैशाली को नहीं जोड़ता, बल्कि पूरे उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ता है।ललन सिंह के मुताबिक, पुल से व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने नीतीश कुमार के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के लिए उनके काम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। उनके नाम पर पुल का नामकरण करना सच्चा सम्मान है।केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश सेतु को बिहार की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि बिहार के स्वाभिमान का सेतु है।गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग कहते थे कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, उन्हें आकर देखना चाहिए कि राज्य बदल रहा है। उनके मुताबिक, जिस बिहार को कभी बाढ़, कटाव और बदहाली के लिए जाना जाता था, वहां आज गंगा पर आधुनिक छह लेन का केबल ब्रिज बन रहा है।उन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को जंगलराज से निकालकर सुशासन की ओर ले जाने का काम किया। पुल का नाम नीतीश सेतु रखना उनके त्याग और योगदान का सम्मान है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी।गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को हमेशा अपना परिवार मानते हैं। छठ, बाढ़ और विकास के मुद्दों पर उन्होंने राज्य का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात देकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर बिहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।उन्होंने वैशाली के किसानों और युवाओं से कहा कि पुल बनने से फसल पटना की मंडियों तक पहुंचाना आसान होगा और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं, बच्चों को पढ़ाई और इलाज के लिए आने-जाने में लगने वाला समय भी कम होगा।