बिहार: गोपालगंज में कटेया-भोरे मुख्य मार्ग पर दो बाइक की आमने-सामने टक्कर; दो युवकों की मौत

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गोपालगंज जिले के कटेया-भोरे मुख्य मार्ग पर पानन गांव के समीप गुरुवार को दो बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए कटेया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया।