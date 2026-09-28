बिहार: स्कूल में लड़के-लड़की से पूछताछ करना पड़ा भारी, शिक्षक को बाइक सवार युवकों ने मारी गोली

सीवान आंदर थाना क्षेत्र के शिवली मठिया गांव स्थित स्कूल के समीप अपराधियों ने आंदर प्रखंड की पूर्व प्रमुख प्रतिभा गिरी के पति एवं शिक्षक किशोर कुमार गिरी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली उनकी कनपटी में लगी है। गंभीर स्थिति में उन्हें सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि शिवली मठिया गांव के समीप स्थित स्कूल की एक शिक्षिका ने किशोर कुमार गिरी को फोन कर स्कूल बुलाया था। शिक्षिका ने बताया कि एक लड़का और लड़की एक कमरे में प्रवेश कर कुछ गलत गतिविधि कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद किशोर कुमार गिरी बाइक से स्कूल पहुंचे और दोनों से पूछताछ करने लगे।

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इसी दौरान लड़के ने फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया। साथियों के पहुंचने के बाद लड़का वहां से भागने लगा। स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली किशोर कुमार गिरी की कनपटी में जा लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े।

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गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों एवं स्थानीय लोगों की मदद से घायल शिक्षक को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही गोलीबारी में शामिल युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। घटना के कारणों और आरोपितों की पहचान को लेकर पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।