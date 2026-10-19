बिहार में चुनाव है : जदयू विधायक अनंत सिंह पर FIR; जन सुराज प्रत्याशी पर क्यों हुआ केस दर्ज?

मोकामा के विधायक अनंत सिंह के रोड शो के दौरान नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में अनंत सिंह और जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के खिलाफ आचार संहिता और कानून के उल्लंघन के आरोप में कुल तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाढ़ और मोकामा थानों में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। इनमें दो मामले बाढ़ थाना क्षेत्र में और एक मामला मोकामा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। मोकामा थाने में विधि-व्यवस्था और आदेश के उल्लंघन से जुड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, बाढ़ थाने में आचार संहिता के उल्लंघन और विधि-व्यवस्था बाधित करने के आरोप में एक-एक मामला दर्ज किया गया है।

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रोड शो में 10 गाड़ियों की मिली थी अनुमति, 11 जेसीबी से हुई फूलों की बारिश

मिली जानकारी के अनुसार, रोड शो के आयोजन के लिए प्रशासन से औपचारिक अनुमति ली गई थी। अनुमति के तहत केवल 10 गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। इसके बावजूद बाढ़ में आयोजित रोड शो के दौरान फूलों की बारिश कराने के लिए 11 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसी मामले में विधायक अनंत सिंह के रिश्तेदार कर्मवीर सिंह को भी नामजद किया गया है। प्रशासन ने रोड शो के दौरान तय नियमों के पालन में कथित लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

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चुनावी कार्यक्रमों पर प्रशासन की नजर

चुनावी माहौल में रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित नियमों का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे आयोजनों में वाहनों की संख्या और विधि-व्यवस्था से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रमों के आयोजन और प्रशासन की निगरानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल, पुलिस दर्ज मामलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। संबंधित घटनाओं और नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।