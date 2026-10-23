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सारण शिक्षक चुनाव: पांच जिलों के 98 केंद्रों पर मतदान शुरू, 18 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

Fri, 23 Oct 2026 01:36 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण Published by: सारण ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 01:36 PM IST
सार

बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से पांच जिलों के 98 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो गई। चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 10,748 शिक्षक मतदाता करेंगे। मतदान शाम चार बजे तक चलेगा।

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Saran Teachers' Election—Fates of 18 candidates at stake; voting begins across five districts:
सारण शिक्षक चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार विधान परिषद के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से पांच जिलों के 98 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया। चुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 10,748 शिक्षक मतदाता करेंगे। मतदान शाम चार बजे तक चलेगा। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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डीएम और एसएसपी ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण

सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने डीसीएलआर कार्यालय स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्र पर उपलब्ध व्यवस्थाओं और चुनाव संबंधी तैयारियों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की ओर से पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को रोका जाए और निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो।

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शिक्षकों के मुद्दों पर टिकी निगाहें

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव शिक्षकों के प्रतिनिधित्व और उनके हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस चुनाव में वेतनमान, सेवा संबंधी समस्याएं और शिक्षकों की मांगों को प्रभावी ढंग से उठाने जैसे मुद्दे अहम माने जा रहे हैं। कुल 18 प्रत्याशियों के बीच हो रहे इस मुकाबले में शिक्षक मतदाताओं का रुख किस प्रत्याशी के पक्ष में जाता है, इसका पता मतगणना के बाद चलेगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा जाएगा।

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27 अक्टूबर को होगी मतगणना

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है। मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के नए प्रतिनिधि को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल, मतदान के दौरान प्रशासन का पूरा ध्यान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर है। इस चुनाव में पांच जिलों के 98 मतदान केंद्रों पर कुल 10,748 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैदान में 18 प्रत्याशी हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित है, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।

 

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