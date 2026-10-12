बिहार न्यूज: छह महीने पहले डोली में विदा हुई खुशी, नवरात्रि पर ससुराल में मौत; हत्या या आत्महत्या?

जिस बेटी को माता-पिता ने छह महीने पहले धूमधाम से डोली में विदा किया था, उसकी मौत की खबर ने नवरात्रि के पहले ही दिन परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। घर-आंगन में गूंजने वाली किलकारियों और नई जिंदगी के सपनों की जगह अब परिजनों की चीख-पुकार है। बिहार के सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के गणौरा हुस्सेपुर गांव में 25 वर्षीय नवविवाहिता खुशी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव ससुराल में पलंग पर मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

ससुराल में पलंग पर मिला खुशी का शव, परिजनों को आधी रात मिली सूचना

मृतका की पहचान गड़खा थाना क्षेत्र के मीठेपुर गांव निवासी मुंद्रिका राय की पुत्री खुशी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, रविवार रात करीब 12 बजे अगुआ कृष्णा राय के माध्यम से उन्हें खुशी की मौत की सूचना मिली। खबर मिलते ही मायके में कोहराम मच गया। सोमवार सुबह मायके पक्ष के लोग आनन-फानन में खुशी के ससुराल गणौरा गांव पहुंचे। वहां खुशी का शव पलंग पर पड़ा मिला। परिजनों के मुताबिक, पलंग पर रस्सी भी बंधी हुई थी। इस आधार पर फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक मौत की असल वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि खुशी की मौत किन हालात में हुई।

विज्ञापन

पांच मई को हुई थी खुशी की शादी, छह महीने में उजड़ गया परिवार का सपना

खुशी की शादी पांच मई 2026 को गणौरा गांव निवासी स्वर्गीय भगोरन राय के पुत्र मनीष राय के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के महज छह महीने के भीतर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। जिस बेटी को माता-पिता ने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए धूमधाम से विदा किया था, उसकी असमय मौत से मायके में मातम पसरा है। घटना की सूचना मिलने के बाद अमनौर थाने के थानाध्यक्ष विमलेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

एक व्यक्ति हिरासत में, एफएसएल टीम जुटाएगी साक्ष्य

मढ़ौरा के एसडीपीओ सुबेंद्र प्रसाद ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि कमरे को सुरक्षित रखा गया है। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया है। पुलिस ससुराल पक्ष से जुड़े लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। एसडीपीओ के अनुसार, पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है।

पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच से खुलेगा मौत का राज

खुशी की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इनसे मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि खुशी की मौत हत्या का मामला है या आत्महत्या का। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नवरात्रि के पहले दिन सामने आई इस घटना से खुशी के मायके में शोक का माहौल है। परिवार के लिए यह दुखद घटना कई सवाल छोड़ गई है, जिनके जवाब अब पुलिस की जांच और फॉरेंसिक साक्ष्यों से मिलने की उम्मीद है।