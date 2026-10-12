बिहार: घर के बाहर खड़ी दो बच्चियों को पिकअप ने रौंदा, 6 साल की सजना की मौत; दूसरी की हालत गंभीर

रानीतालाब थाना क्षेत्र में एनएच-139 पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रघुनाथपुर बड़ी नहर टोला के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी दो बच्चियों को टक्कर मार दी। हादसे में छह वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात वर्षीय दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

घर के बाहर सड़क किनारे खड़ी थीं दोनों बच्चियां

मृत बच्ची की पहचान रघुनाथपुर बड़ी नहर टोला निवासी शंकर कुमार की छह वर्षीय पुत्री सजना कुमारी के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में सात वर्षीय सुमन कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दोनों बच्चियां अपने घर के पास सड़क किनारे खड़ी थीं। इसी दौरान एनएच-139 पर तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सजना कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमन गंभीर रूप से घायल हो गई।

विज्ञापन

घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे की सूचना मिलने पर रानीतालाब थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल बच्ची को इलाज के लिए दतियाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया। वहीं, मृत बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालीगंज अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

पिकअप जब्त, फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल पिकअप को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान करने और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृत बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, गांव में शोक का माहौल है।