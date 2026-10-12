इंडिगो फ्लाइट : पायलट ने क्यों रोक दी कोलकाता की उड़ान? दुबई तक जाने वाले वाले विमान में किस बात पर मची रार

बिहार के गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को मोबाइल फोन को लेकर एक महिला यात्री और पायलट के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचना दी। इसके बाद विमान को टेकऑफ से पहले वापस पार्किंग क्षेत्र में लाया गया और महिला यात्री को नीचे उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह फ्लाइट कोलकाता के रास्ते दुबई जाने वाली थी। घटना के कारण उड़ान संचालन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई।

टेकऑफ से ठीक पहले शुरू हुआ विवाद

गयाजी एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 6157 उड़ान भरने की तैयारी में थी। विमान को पहले कोलकाता जाना था और वहां से दुबई के लिए रवाना होना था। इसी दौरान एक महिला यात्री और पायलट के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने से विमान में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। हालात को देखते हुए पायलट ने एटीसी को इसकी जानकारी दी।

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मोबाइल फोन को लेकर पायलट से हुई बहस

जानकारी के मुताबिक, महिला यात्री आशा राजेंद्रन कृष्णा मूर्ति का मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। बोर्डिंग और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब विमान टेकऑफ की तैयारी कर रहा था, तभी मोबाइल फोन को लेकर विवाद शुरू हो गया। महिला यात्री की पायलट से बहस होने लगी। स्थिति नियंत्रित नहीं होने पर पायलट ने एटीसी को सूचना दी, जिसके बाद विमान को वापस पार्किंग क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया गया।

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विमान से उतारकर पुलिस को सौंपा

पायलट की सूचना के बाद विमान को पार्किंग क्षेत्र में वापस लाया गया। सुरक्षा कर्मियों की मदद से महिला यात्री को विमान से नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस घटना से उड़ान संचालन प्रभावित हुआ और एयरपोर्ट पर कुछ देर तक हलचल बनी रही।

महिला को उतारने के बाद कोलकाता रवाना हुई फ्लाइट

गयाजी एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक अवधेश कुमार के मुताबिक, विमान को सुबह कोलकाता के लिए उड़ान भरनी थी। महिला यात्री को विमान से उतारने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना हो गई। वहां से विमान को आगे दुबई जाना था।

इंडिगो के स्टेशन मैनेजर ने दी लिखित शिकायत

थानाध्यक्ष सुदय कुमार ने बताया कि इंडिगो के स्टेशन मैनेजर विश्व रंजन राणा ने महिला यात्री के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर छूटने से शुरू हुआ विवाद विमान में हंगामे और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया। अब पुलिस घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।