बिहार: सड़क हादसे में नवविवाहित दंपती की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर; एक साल पहले हुई थी शादी

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घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान सिधवलिया थाना क्षेत्र के सिधवलिया गांव निवासी 26 वर्षीय अक्षय कुमार और उनकी 22 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों बाइक से बथान से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि अक्षय और पुष्पा सड़क पर दूर जा गिरे। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।दंपती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सदर अस्पताल पहुंचे परिवार के लोग शवों से लिपटकर रोने लगे। उनकी चीख-पुकार से अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो गया।परिजनों के अनुसार, अक्षय और पुष्पा की शादी पिछले साल नवंबर में हुई थी। शादी की पहली सालगिरह से पहले ही सड़क हादसे में दोनों की जान चली गई। इस घटना से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक की लहर है।पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले में अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है और टक्कर मारकर फरार हुए वाहन तथा उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।