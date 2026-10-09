बिहार: बच्चों को घर छोड़ने आई स्कूल की बोलेरो ने ली छह साल के मयंक की जान, चालक ने पीछे की गाड़ी तो हुआ हादसा

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घटना के संबंध में बताया जाता है कि खैरा बाजार स्थित फैंसी एंड फैंसी नामक निजी स्कूल की बोलेरो छुट्टी के बाद बच्चों को घर पहुंचा रही थी। इसी दौरान मयंक और उसकी बड़ी बहन को गांव में उतारा गया। बताया जाता है कि दोनों बच्चों को उतारने के बाद चालक बोलेरो को पीछे करने लगा। बड़ी बहन आगे निकल गई, जबकि मयंक पीछे ही रह गया। इसी दौरान वह गाड़ी की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई।मयंक की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख- पुकार मच गई। मां चांदनी देवी और आठ वर्षीय बड़ी बहन जाह्न्वी कुमारी सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो- रोकर बुरा हाल है। तीन भाई- बहनों में मयंक दूसरे नंबर पर था। उसके पिता मुन्ना कुमार दिल्ली में एक निजी कंपनी की वर्कशॉप में काम करते हैं। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही वह दिल्ली से घर के लिए रवाना हो गए। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।घटना की सूचना मिलते ही खैरा थाने के थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बोलेरो को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, नगरा अंचल के अंचलाधिकारी अजय कुमार राठौर ने बताया कि मामले में चालक के साथ स्कूल संचालक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को परिवहन विभाग के प्रावधानों के तहत चार लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी।