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बिहार: गोपालगंज में नहर की पटरी पर झाड़ियों में मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

Mon, 12 Oct 2026 01:22 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 01:22 PM IST
सार

बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में सोमवार को डोमन बंजरिया गांव के सामने नहर की पटरी पर झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी।

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Body of unidentified young man found on canal bank in Gopalganj; sensation in the area bihar news
घटनास्थल पर पहुंच कर जांच करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। डोमन बंजरिया गांव के सामने नहर की पटरी पर सायफन के पास झाड़ियों में शव पड़ा मिला। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कुचायकोट थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, युवक के शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई अन्य कपड़ा नहीं था। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह भी स्पष्ट नहीं है।

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शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने देखा शव

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह कुछ ग्रामीण शौच के लिए नहर की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर नहर की पटरी के पास झाड़ियों में पड़े युवक के शव पर पड़ी। शव देखकर ग्रामीण घबरा गए और तुरंत कुचायकोट थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

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युवक के शरीर पर नहीं थे अंडरवियर के अलावा कपड़े

प्राथमिक जांच में सामने आया कि मृतक के शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई अन्य वस्त्र नहीं था। घटनास्थल पर युवक की पहचान नहीं हो सकी। शव नहर की पटरी तक कैसे पहुंचा और युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

कुचायकोट थाना प्रभारी दर्पण सुमन ने घटना की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। पुलिस हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक मौत की वजह को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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