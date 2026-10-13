बिहार: दीया जलाने के दौरान गैस सिलेंडर में भीषण विस्फोट, 20 से अधिक लोग झुलसे; महिलाओं-बच्चों की संख्या ज्यादा

बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए भीषण विस्फोट में 20 से अधिक लोग झुलस गए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

दीया जलाने के दौरान लगी आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सफियाबाद गांव निवासी प्रेमनाथ मांझी के घर हाल ही में नया गैस सिलेंडर आया था। बताया जा रहा है कि घर में दीया जलाने के दौरान अचानक सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। हालांकि, हादसे के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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गंभीर रूप से झुलसे लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

हादसे में कई बच्चे और महिलाएं बुरी तरह झुलस गए। घायलों में शिलानाथ मांझी, कुसुम देवी, नेहा कुमारी, पिंकी कुमारी, कंचन कुमारी, चमेली कुमारी, कुंदन कुमार, आयोग कुमार और बेबी देवी शामिल हैं। इनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी को बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

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प्रशासन और मंत्री ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ ने स्थिति का जायजा लेने और पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम को घटनास्थल पर भेजा है। वहीं, बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं।

फिलहाल, घायलों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है। घायलों की संख्या और उनकी स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।