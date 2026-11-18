बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा नया टोला गांव में महावीरी मेले के दौरान एक 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

मृतक की पहचान सरफरा नया टोला गांव निवासी मुकेश सहनी के पुत्र रजनीश कुमार (19) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, रजनीश मंगलवार शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव में आयोजित महावीरी मेला देखने गया था। मेले में किसी बात को लेकर हुए विवाद या आपसी रंजिश के चलते अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

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अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम

घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से रजनीश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलने पर बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गोपालगंज भेज दिया। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

दोस्तों और स्थानीय लोगों से पूछताछ

पुलिस मृतक के दोस्तों, परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मेले में किसी के साथ रजनीश का विवाद हुआ था या हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी। पुलिस तकनीकी सर्विलांस और लोगों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।