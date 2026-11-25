सारण में जिंदगी के छह दशक तक एक-दूसरे का साथ निभाने वाले पति-पत्नी का बिछोह भी बेहद मार्मिक रहा। पति की मौत का सदमा पत्नी इस कदर बर्दाश्त नहीं कर सकीं कि उनके श्राद्ध संस्कार के महज तीन दिन बाद ही उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मांझी प्रखंड के मुबारकपुर गांव में हुई इस घटना से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोग भावुक हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, मुबारकपुर गांव निवासी 78 वर्षीय व्यास देव सिंह का 10 नवंबर की रात निधन हो गया था। उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति के साथ करीब 60 वर्षों तक सुख-दुख में जीवन बिताने वाली उनकी 76 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी इस सदमे से उबर नहीं सकीं। पति के निधन के बाद से ही वह काफी दुखी रह रही थीं।

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बीते शनिवार को व्यास देव सिंह का श्राद्ध संस्कार संपन्न हुआ। परिवार के लोग अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि मंगलवार की रात उर्मिला देवी ने भी अंतिम सांस ले ली। पति के श्राद्ध संस्कार के महज तीन दिन बाद पत्नी के निधन की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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इस परिवार के लिए सबसे भावुक पल वह रहा, जब दोनों बेटों को अपने माता-पिता को अंतिम विदाई देनी पड़ी। मांझी प्रखंड के डुमाईगढ़ घाट पर 11 नवंबर को ज्येष्ठ पुत्र सरोज सिंह ने पिता व्यास देव सिंह को मुखाग्नि दी थी। वहीं, 25 नवंबर को छोटे पुत्र शैलेश सिंह ने अपनी मां उर्मिला देवी को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया।

पति-पत्नी के बीच छह दशक तक कायम रहा साथ और एक-दूसरे से बिछड़ने के बाद कुछ ही दिनों के अंतराल पर दोनों का दुनिया से विदा हो जाना गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने परिवार और ग्रामीणों को गहरे शोक में डाल दिया है।