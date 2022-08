Video: फिर विवादों में आए लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप, इस बार मुहर्रम की दे डाली शुभकामनाएं

बिहार में सियासी संकट चल रहा है। नीतीश सरकार गिर गई है। बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार वे मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं देकर चर्चा में आ गए हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें वह कह रहे हैं कि मैं मुहर्रम पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं।

#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tej Pratap Yadav says, "Desh bhar mein sabhi Musalman bhaiyon ko hum Muharram ki badhai dete hain" (I extend my wishes to all our Muslim brothers on Muharram). pic.twitter.com/fNIcp5BCqS