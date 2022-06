Agnipath Protest: अग्निपथ के विरोध में राजद का राजभवन तक मार्च, तेजस्वी बोले-सबसे बड़ा सवाल 4 साल बाद क्या करेंगे नौजवान?

अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को राजद की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। राजद नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव व अन्य नेताओं ने विधानसभा से लेकर राजभवन तक प्रदर्शन किया और योजना के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने जो सवाल किए थे, उनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। लोग इस योजना से निराश हैं।

#WATCH | Rashtriya Janata Dal members, including leader Tejashwi Yadav, hold a march from the Bihar Vidhan Sabha to the Raj Bhawan in Patna, calling for the Agnipath scheme to be rolled back. pic.twitter.com/qj5Se3HPVp