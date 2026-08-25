Bihar News: ‘विवेक से शादी कराओ’... टावर पर चढ़कर युवती ने मचाया हंगामा, पुलिस ने घंटों समझाकर उतारा

पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर के हरैया थाना क्षेत्र के परेउआ गांव में मंगलवार सुबह प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर ऊंचे टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रेमी से शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी युवती

बताया जा रहा है कि युवती विवेक नाम के एक युवक से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसी मांग को लेकर वह मंगलवार सुबह टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही हरैया थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की।

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पुलिस ने सूझबूझ से संभाला मामला

थानाध्यक्ष किशन पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने युवती से बातचीत की और उसे समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी देर तक समझाने के बाद युवती नीचे आने के लिए तैयार हुई। पुलिस के प्रयास से युवती को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस के साथ-साथ मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली।

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प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की जांच में जुटी पुलिस

युवती के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद और युवती के टावर पर चढ़ने के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही। युवती के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है।