फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   raxaul girl climbs tower love affair marriage lover police rescue east champaran pareua

Bihar News: ‘विवेक से शादी कराओ’... टावर पर चढ़कर युवती ने मचाया हंगामा, पुलिस ने घंटों समझाकर उतारा

Tue, 25 Aug 2026 12:43 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्वी चंपारण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्वी चंपारण Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 12:43 PM IST
सार

पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित हरैया थाना क्षेत्र के परेउआ गांव में मंगलवार सुबह प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती अपने प्रेमी विवेक से शादी करने की मांग को लेकर ऊंचे टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

विज्ञापन
raxaul girl climbs tower love affair marriage lover police rescue east champaran pareua
प्रेमी से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ी युवती - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर के हरैया थाना क्षेत्र के परेउआ गांव में मंगलवार सुबह प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर ऊंचे टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

विज्ञापन

प्रेमी से शादी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी युवती

बताया जा रहा है कि युवती विवेक नाम के एक युवक से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसी मांग को लेकर वह मंगलवार सुबह टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही हरैया थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने की कोशिश शुरू की।

विज्ञापन

पुलिस ने सूझबूझ से संभाला मामला

थानाध्यक्ष किशन पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने युवती से बातचीत की और उसे समझाने-बुझाने का प्रयास किया। काफी देर तक समझाने के बाद युवती नीचे आने के लिए तैयार हुई। पुलिस के प्रयास से युवती को सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस के साथ-साथ मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की जांच में जुटी पुलिस

युवती के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद और युवती के टावर पर चढ़ने के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। घटना के दौरान मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही। युवती के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed