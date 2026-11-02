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Hindi News ›   Bihar ›   Ranji Trophy: Goa score 288 runs on the first day, Bihar claim 6 wickets; two Bihar players make their debut

रणजी ट्रॉफी: पहले दिन गोवा ने बनाए 288 रन, बिहार को मिले 6 विकेट; बिहार के दो खिलाड़ियों का डेब्यू

Mon, 02 Nov 2026 06:19 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 02 Nov 2026 06:19 PM IST
सार

रणजी ट्रॉफी एलीट मुकाबले में गोवा ने पहले दिन छह विकेट पर 288 रन बनाए। सनेहल कौथानकर 116 रन बनाकर नाबाद हैं। बिहार के डेब्यू खिलाड़ी वासुदेव ने दो और सुमन ने एक विकेट चटकाया।

 

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Ranji Trophy: Goa score 288 runs on the first day, Bihar claim 6 wickets; two Bihar players make their debut
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रणजी ट्रॉफी एलीट मुकाबले में बिहार और गोवा के बीच खेले जा रहे मैच के पहले दिन गोवा ने अपनी पहली पारी में 87 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं। पणजी जिमखाना ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मुकाबले में बिहार की ओर से अंडर-23 टीम से प्रमोट किए गए वासुदेव और सुमन ने रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया।

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दोनों खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी प्रारूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। अपने डेब्यू मैच के पहले ही दिन वासुदेव ने दो विकेट और सुमन ने एक विकेट लेकर टीम के लिए योगदान दिया।

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मैच के पहले दिन गोवा की बल्लेबाजी में कप्तान अभिनव ने 73 रन और यश ने 28 रन बनाए। वहीं सनेहल कौथानकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 194 गेंदों में 12 चौकों की मदद से नाबाद 116 रन बनाए। दर्शन 24 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाज दिन का खेल समाप्त होने तक क्रीज पर डटे हुए थे।

बिहार की गेंदबाजी में वासुदेव और सूरज ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि सुमन और खालिद को एक-एक विकेट मिला।

पहले दिन गोवा के छह विकेट गिरने के बाद बिहार के गेंदबाजों के सामने दूसरे दिन शेष चार विकेट जल्द हासिल कर गोवा की पहली पारी को समेटने की चुनौती होगी। इसके बाद बिहार के बल्लेबाजों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने और मैच में स्थिति बेहतर करने की जिम्मेदारी होगी।

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