बिहार में ईओयू का बड़ा एक्शन: डीपीओ रूबी कुमारी के चार ठिकानों पर छापेमारी, आय से 80% अधिक संपत्ति का आरोप

बिहार के किशनगंज में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) रूबी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार सुबह EOU की विशेष टीमों ने किशनगंज और कटिहार में उनके चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें किशनगंज स्थित किराए का मकान और शिक्षा विभाग के कार्यालय में उनका चेंबर भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में रूबी कुमारी के पास घोषित और वैध आय से करीब 80 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की बात सामने आने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है।

किशनगंज में आवास और कार्यालय पर पहुंची EOU की टीम

विशेष न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीमों ने मंगलवार सुबह छापेमारी शुरू की। किशनगंज में एक टीम रूबी कुमारी के किराए के मकान पर पहुंची, जबकि दूसरी टीम समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय स्थित उनके चेंबर में तलाशी ले रही है। स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों स्थानों को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। टीम के अधिकारी घर और कार्यालय में मौजूद महत्वपूर्ण फाइलों, बैंक पासबुक, निवेश से जुड़े दस्तावेजों और कंप्यूटर सहित अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच कर रहे हैं।

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कटिहार में भी दो ठिकानों पर तलाशी

EOU की कार्रवाई का दायरा किशनगंज के साथ पड़ोसी जिले कटिहार तक पहुंचा है। यहां भी रूबी कुमारी से जुड़े दो ठिकानों पर विशेष टीमों ने एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है। इस तरह किशनगंज और कटिहार में कुल चार स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ रोकने के लिए चारों ठिकानों पर बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। टीम दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों को खंगाल रही है।

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वैध आय से 80 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप

आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, रूबी कुमारी के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने और सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिली थीं। EOU की गोपनीय प्रारंभिक जांच में उनकी वैध और घोषित आय से करीब 80 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई। इसी आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, जांच के बाद ही संपत्ति और उससे जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जमीन के दस्तावेज, जेवरात और नकदी की जांच

फिलहाल EOU की टीमें चारों ठिकानों पर संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। इसमें जमीन के डीड, सोने-चांदी के जेवरात और नकदी का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक खातों, निवेश और डिजिटल रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि रूबी कुमारी के पास मौजूद संपत्तियों के स्रोत क्या हैं और उनका घोषित आय से कितना अंतर है। छापेमारी पूरी होने और दस्तावेजों की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।