पूर्णिया। कसबा-टीकापुर सड़क मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। मृतकों की पहचान कसबा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 स्थित फूलवड़िया मोहल्ला निवासी ज्योतिष यादव के 22 वर्षीय पुत्र छोटू यादव और वार्ड संख्या 18 के मिर्धा टोल निवासी राजेंद्र साह के 23 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार साह के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को मुकेश कुमार साह के बेटे का जन्मदिन था। जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद देर रात छोटू यादव और मुकेश कुमार साह एक ही स्कूटी पर सवार होकर टीकापुर गए थे। वहां से कसबा लौटने के दौरान टीकापुर मोड़ के समीप उनकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे निर्माण कार्य के बोर्ड से टकरा गई।

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टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। बताया जाता है कि हादसे के बाद दोनों काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन किसी राहगीर ने उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। इसके चलते दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शुक्रवार सुबह दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पूर्णिया भेज दिया गया।

हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिस घर में एक दिन पहले बच्चे के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था, वहां अगले ही दिन मातम पसर गया। मुकेश कुमार साह के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, छोटू यादव की असामयिक मौत से फूलवड़िया मोहल्ले में शोक की लहर है। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, छोटू यादव पढ़ाई में काफी होनहार था। उसकी अचानक मौत से परिवार के साथ-साथ मोहल्ले के लोग भी गहरे सदमे में हैं।