पूर्णिया पुलिस ने कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता के मामले में मीरगंज थानाध्यक्ष आदित्य किरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एसडीपीओ धमदाहा की ओर से सौंपे गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने की है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, पूर्णिया निर्धारित किया गया है। वहीं, डंगराहा ओपी प्रभारी कुमार गौतम को मीरगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

दरअसल, 3 नवंबर 2026 को बड़हरा थाना क्षेत्र के निवासी शिव कुमार शर्मा अपनी भाभी का इलाज कराने मोटरसाइकिल से मीरगंज जा रहे थे। इसी दौरान मीरगंज थाना क्षेत्र में बिस्किट फैक्ट्री के पास दो अज्ञात अपराधियों ने उनकी बाइक रुकवाकर मोबाइल फोन छीन लिया था।

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मामले की जांच में सामने आया कि छिनतई की घटना में विधिसम्मत प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय मामले की प्रकृति बदल दी गई। इसे मोबाइल गुम होने का मामला बताते हुए सनहा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पीड़ित ने सिम लॉक कराने के बाद मोबाइल के अनधिकृत इस्तेमाल की आशंका जताते हुए दोबारा थाने में आवेदन दिया, लेकिन उस पर भी गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई।

पूर्णिया पुलिस के अनुसार, मोबाइल चोरी और छिनतई की घटनाओं में उनकी वास्तविक प्रकृति के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश पहले ही सभी थानाध्यक्षों को दिया जा चुका है। इसके बावजूद आदित्य किरण ने वरीय अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया। उनकी कार्यशैली को पुलिस की छवि धूमिल करने और कर्तव्य में घोर लापरवाही का प्रथमदृष्टया प्रमाणित मामला मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

वहीं, मीरगंज थाने की जिम्मेदारी अब डंगराहा ओपी प्रभारी कुमार गौतम को सौंपी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य थाना क्षेत्र में पुलिसिंग को प्रभावी बनाना, पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा अपराध नियंत्रण को मजबूत करना है।