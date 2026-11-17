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जदयू की ओर से बताया गया कि संगठनात्मक फेरबदल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव समेत कई पदों पर नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का सह-प्रभारी बनाया गया है। वहीं, अशफाक राज को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विज्ञापन



इन नेताओं को भी मिली अहम जिम्मेदारी

जदयू ने कई राज्यों और संगठनात्मक इकाइयों के लिए महासचिव और सचिव स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। महासचिवों में महाराष्ट्र के लिए श्याम रजक, झारखंड के लिए रामसेवक सिंह, महिला विंग के लिए कंचनजैन परवीन, दिल्ली के लिए सुनील कुमार (इंजीनियर), अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, हरियाणा के लिए राज सिंह मान, ओडिशा के लिए मनीष कुमार वर्मा, गोवा के लिए हर्बिंदर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रकोष्ठ के लिए राजीव रंजन प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल और महिला प्रकोष्ठ में भी सचिवों की नियुक्ति की गई है। विज्ञापन विज्ञापन



जदयू की ओर से बताया गया कि संगठनात्मक फेरबदल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव समेत कई पदों पर नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का सह-प्रभारी बनाया गया है। वहीं, अशफाक राज को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।जदयू ने कई राज्यों और संगठनात्मक इकाइयों के लिए महासचिव और सचिव स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। महासचिवों में महाराष्ट्र के लिए श्याम रजक, झारखंड के लिए रामसेवक सिंह, महिला विंग के लिए कंचनजैन परवीन, दिल्ली के लिए सुनील कुमार (इंजीनियर), अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, हरियाणा के लिए राज सिंह मान, ओडिशा के लिए मनीष कुमार वर्मा, गोवा के लिए हर्बिंदर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रकोष्ठ के लिए राजीव रंजन प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल और महिला प्रकोष्ठ में भी सचिवों की नियुक्ति की गई है।

नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश पर राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने फेरबदल का पद जारी किया। मंगलवार को संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। वहीं, पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को उत्तर पूर्व का सह-प्रभारी बनाया गया है।