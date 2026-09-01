बिहार: सहयोग शिविर बना राजनीतिक अखाड़ा, पार्षदों और विधायक समर्थकों में तीखी बहस; गूंजे मुर्दाबाद के नारे

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शिविर में हुए इस अभूतपूर्व हंगामे पर सख्त रुख अपनाते हुए पूर्णिया नगर निगम की महापौर विभा कुमारी ने विरोधियों को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी दी। महापौर विभा कुमारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मेरी शालीनता को कोई मेरी कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल न करे। मेरे लिए वार्ड पार्षदों का सम्मान और नगर निगम के कर्मचारियों का स्वाभिमान सर्वोपरि है। अगर मैं दूसरे को सम्मान देना जानती हूं, तो अपने और अपने सहयोगियों के अपमान का माकूल जवाब देना भी बखूबी आता है। उन्होंने कहा कि जनता ने सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद—सभी जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। यदि कोई नारी को कमजोर या अबला समझ रहा है, तो उसे मां काली और मां दुर्गा का रौद्र रूप नहीं भूलना चाहिए। यह सरकारी सहयोग शिविर जनता की सेवा के लिए है, इसे राजनीति का अखाड़ा बनाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पूर्णिया की बेहतरी के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।ये भी पढ़ें-दूसरी तरफ, पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख और नाराजगी जताते हुए सदर विधायक विजय खेमका ने इसे पूर्णिया के माहौल को खराब करने की साजिश करार दिया। सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्पष्ट संकल्प के तहत आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के उद्देश्य से यह सहयोग शिविर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि हम सभी का एकमात्र ध्येय पूर्णिया का सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन जो लोग पूर्णिया के विकास और शांतिपूर्ण माहौल में जहर घोलना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आज सहयोग शिविर के दौरान जिस तरह से माहौल को गंदा किया गया, वह बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है। पूर्णिया की जनता सब देख रही है और वह भली-भांति जानती है कि किसका चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है।