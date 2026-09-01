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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Political Clash Relief Camp Becomes Arena for Sloganeering Between Councilors and MLA Aides

बिहार: सहयोग शिविर बना राजनीतिक अखाड़ा, पार्षदों और विधायक समर्थकों में तीखी बहस; गूंजे मुर्दाबाद के नारे

Tue, 01 Sep 2026 07:49 PM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 07:49 PM IST
सार

पूर्णिया में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित सरकारी सहयोग शिविर में वार्ड पार्षदों और सदर विधायक विजय खेमका के समर्थकों के बीच तीखी बहस के बाद हंगामा हो गया। दोनों पक्षों की ओर से जिंदाबाद-मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। 

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Bihar Political Clash Relief Camp Becomes Arena for Sloganeering Between Councilors and MLA Aides
हंगामा करते हुए वार्ड पार्षद - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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आम जनता की सहूलियत के लिए आयोजित एक सरकारी मंच अचानक से भारी ड्रामे और तीखी नारेबाजी का अखाड़ा बन गया। बिहार सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा थाना चौक स्थित पशुपालन विभाग परिसर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। वार्ड संख्या 13, 14, 16, 17 और 18 के नागरिकों को एक ही छत के नीचे जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुए इस शिविर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वार्ड पार्षदों और सदर विधायक विजय खेमका के समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गरमा गया कि दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए और जमकर जिंदाबाद-मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। शिविर स्थल पर अचानक हुए इस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और हंगामे से प्रशासनिक अधिकारी भी असहज नजर आए।
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महापौर ने दी कड़े लहजे में चेतावनी
शिविर में हुए इस अभूतपूर्व हंगामे पर सख्त रुख अपनाते हुए पूर्णिया नगर निगम की महापौर विभा कुमारी ने विरोधियों को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी दी। महापौर विभा कुमारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मेरी शालीनता को कोई मेरी कमजोरी समझने की भूल बिल्कुल न करे। मेरे लिए वार्ड पार्षदों का सम्मान और नगर निगम के कर्मचारियों का स्वाभिमान सर्वोपरि है। अगर मैं दूसरे को सम्मान देना जानती हूं, तो अपने और अपने सहयोगियों के अपमान का माकूल जवाब देना भी बखूबी आता है। उन्होंने कहा कि जनता ने सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद—सभी जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। यदि कोई नारी को कमजोर या अबला समझ रहा है, तो उसे मां काली और मां दुर्गा का रौद्र रूप नहीं भूलना चाहिए। यह सरकारी सहयोग शिविर जनता की सेवा के लिए है, इसे राजनीति का अखाड़ा बनाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पूर्णिया की बेहतरी के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
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विधायक विजय खेमका ने जताई नाराजगी
दूसरी तरफ, पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख और नाराजगी जताते हुए सदर विधायक विजय खेमका ने इसे पूर्णिया के माहौल को खराब करने की साजिश करार दिया। सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्पष्ट संकल्प के तहत आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के उद्देश्य से यह सहयोग शिविर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि हम सभी का एकमात्र ध्येय पूर्णिया का सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन जो लोग पूर्णिया के विकास और शांतिपूर्ण माहौल में जहर घोलना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आज सहयोग शिविर के दौरान जिस तरह से माहौल को गंदा किया गया, वह बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है। पूर्णिया की जनता सब देख रही है और वह भली-भांति जानती है कि किसका चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है।

 

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