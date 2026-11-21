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प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार आना और नीतीश सेतु का उद्घाटन करना अच्छी बात है। पुल के निर्माण का श्रेय किसे मिलना चाहिए, इस पर चल रही चर्चा के बीच उन्होंने कहा कि इस परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट 2014 से पहले का है और इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, नीतीश कुमार की प्राथमिकता पुल का निर्माण कराना था, न कि अपने नाम पर उसका नामकरण कराना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कामों में इस सेतु को भी गिना जाना चाहिए।बिहार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 12 साल के कार्यकाल में बिहार की स्थिति में आए बदलाव का जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में योगदान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बिहार दूसरे राज्यों से पिछड़ रहा है। पीके के मुताबिक, देश की औसत प्रति व्यक्ति आय को 100 रुपये मानें तो बिहार में यह महज 33 रुपये के आसपास है। उन्होंने इसकी तुलना आजादी के समय से करते हुए कहा कि उस दौर में बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय के मुकाबले करीब 70 प्रतिशत थी, जबकि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन के बाद यह करीब 40 प्रतिशत रह गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में यह अनुपात घटकर 33 प्रतिशत पर पहुंच गया है।प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री से तीन प्रमुख सवालों का जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि बिहार दूसरे राज्यों की बराबरी कब करेगा, प्रदेश से मजदूरी और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में होने वाला पलायन कब रुकेगा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को स्थायी राहत कब मिलेगी? उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए गुजरात के सूरत, मोरबी और पोरबंदर जैसे शहरों में जाने की मजबूरी कब खत्म होगी।नीतीश सेतु के नामकरण पर अपनी बात रखते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखने के बजाय सरकार उनके सात निश्चय कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू करती तो यह उनके लिए ज्यादा सम्मान की बात होती। उन्होंने कहा कि किसी योजना या परियोजना का नामकरण करने से ज्यादा जरूरी है कि उससे जुड़े विकास के संकल्पों को जमीन पर उतारा जाए।