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मृतका की पहचान जगीरी टोला गांव निवासी दूधनाथ सिंह की 21 वर्षीय पुत्री रम्मी कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रम्मी कुमारी अपने घर से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद थी, तभी घात लगाए बैठे अज्ञात अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। अपराधियों ने बेहद नजदीक से युवती को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते, तब तक अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।इस घटना के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ ही हफ्तों बाद शहनाइयां बजनी थीं और खुशियों का माहौल होना था, वहां अब चीख-पुकार मची है। बताया जा रहा है कि रम्मी कुमारी की शादी आगामी 14 मार्च को तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं, लेकिन एक झटके में खुशियां मातम में बदल गईं।वारदात की सूचना मिलते ही जादोपुर थाना की पुलिस के साथ-साथ नगर थाना की पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच-पड़ताल और स्थानीय चर्चा के आधार पर इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्या के असली कारणों और इसमें शामिल अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल, दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।