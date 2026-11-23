बिहार: गोपालगंज में घर के पास 21 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, 14 मार्च को होनी थी शादी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Mon, 23 Nov 2026 02:57 PM IST
सार
बिहार के गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र के जगीरी टोला गांव में 21 वर्षीय रम्मी कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात दिनदहाड़े घर से कुछ दूरी पर हुई। युवती की शादी 14 मार्च को तय थी। पुलिस प्रेम प्रसंग समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है।
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विस्तार
बिहार के गोपालगंज जिले में अपराधियों के हौसले पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जादोपुर थाना क्षेत्र के जगीरी टोला गांव का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक 21 वर्षीय युवती की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है।
घर से कुछ ही दूरी पर दिया घटना को अंजाम
मृतका की पहचान जगीरी टोला गांव निवासी दूधनाथ सिंह की 21 वर्षीय पुत्री रम्मी कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रम्मी कुमारी अपने घर से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद थी, तभी घात लगाए बैठे अज्ञात अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। अपराधियों ने बेहद नजदीक से युवती को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते, तब तक अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
आगामी 14 मार्च को होनी थी शादी
इस घटना के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ ही हफ्तों बाद शहनाइयां बजनी थीं और खुशियों का माहौल होना था, वहां अब चीख-पुकार मची है। बताया जा रहा है कि रम्मी कुमारी की शादी आगामी 14 मार्च को तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं, लेकिन एक झटके में खुशियां मातम में बदल गईं।
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प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका
वारदात की सूचना मिलते ही जादोपुर थाना की पुलिस के साथ-साथ नगर थाना की पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच-पड़ताल और स्थानीय चर्चा के आधार पर इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्या के असली कारणों और इसमें शामिल अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
पुलिस की कार्रवाई जारी
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल, दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
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घर से कुछ ही दूरी पर दिया घटना को अंजाम
मृतका की पहचान जगीरी टोला गांव निवासी दूधनाथ सिंह की 21 वर्षीय पुत्री रम्मी कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रम्मी कुमारी अपने घर से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद थी, तभी घात लगाए बैठे अज्ञात अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। अपराधियों ने बेहद नजदीक से युवती को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते, तब तक अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
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आगामी 14 मार्च को होनी थी शादी
इस घटना के बाद से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में कुछ ही हफ्तों बाद शहनाइयां बजनी थीं और खुशियों का माहौल होना था, वहां अब चीख-पुकार मची है। बताया जा रहा है कि रम्मी कुमारी की शादी आगामी 14 मार्च को तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं, लेकिन एक झटके में खुशियां मातम में बदल गईं।
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प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका
वारदात की सूचना मिलते ही जादोपुर थाना की पुलिस के साथ-साथ नगर थाना की पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच-पड़ताल और स्थानीय चर्चा के आधार पर इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्या के असली कारणों और इसमें शामिल अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
पुलिस की कार्रवाई जारी
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल, दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।