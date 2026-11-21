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पीएम मोदी ने बिहार की पिछली और मौजूदा सरकारों के कामकाज की तुलना करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन से पहले बिहार में घोटालों की गिनती होती थी और अपराध के आंकड़ों की चर्चा होती थी। अब राज्य में निवेश के आंकड़े सामने आते हैं और अपराधियों पर कार्रवाई की बात होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार से लेकर नालंदा, गया, शाहाबाद, कैमूर और राजधानी पटना तक विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास की रफ्तार पिछले एक साल में हुए कामों से साफ दिखाई देती है।उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओं के नारे लगाती थी लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं करती थी। जब साफ नीयत से काम होता है तो नतीजे भी दिखते हैं, जिस देश में कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओं के नारे लगाती रही, गरीबों को गुमराज करती रही और वोट लूटती रही, वहां 12 साल के अंदर हमलोगों ने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। उन्होंने इसे सरकार की इच्छाशक्ति और गरीब कल्याण की योजनाओं का परिणाम बताया। पीएम ने कहा कि गरीबी के खिलाफ देश की लड़ाई इसलिए सफल हो रही है, क्योंकि सरकार ने करोड़ों गरीबों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है।प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए गए हैं। गया में छह हजार करोड़ रुपये की स्टील परियोजना पर काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा मोतिहारी और मधेपुरा की चीनी मिलों को दोबारा चालू करने के लिए नई गन्ना प्रोत्साहन नीति लाई गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में 11 हजार नए नलकूप लगाने की पहल की गई है। सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है।पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में एक साल के भीतर 200 से अधिक नए डिग्री कॉलेज शुरू किए गए हैं। बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास से जुड़े काम इतने व्यापक हैं कि उन्हें किसी एक मंच से गिनाना संभव नहीं है। राज्य में हो रहे बदलाव को यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है।पीएम मोदी ने गरीब कल्याण की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। करोड़ों परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित जीवन मिल सके। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि शौचालय, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं गरीब परिवारों तक पहुंचाकर उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया गया है।