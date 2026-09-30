बिहार: पटना के हृदय रोग विशेषज्ञों ने बताया अपने दिल का कैसे रखें ख्याल, हार्ट अटैक आने पर कैसे बचाएं जान?

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इस साल का थीम क्या है?

सीएसआई बिहार चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि हर साल वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO की ओर से विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम 'Don't Miss a Beat' है। इसके जरिए लोगों को हृदय रोग के लक्षणों को समय रहते पहचानने, बीमारी से बचाव के लिए सक्रिय कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज उपलब्ध कराने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि सीने में दर्द, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस लेने में परेशानी और कुछ समय के लिए बेहोशी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण सामने आने पर समय पर जांच कराकर चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

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विश्व हृदय दिवस के मौके पर मंगलवार को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (CSI) बिहार चैप्टर की ओर से हृदय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ की शुरुआत जेपी गोलंबर से हुई और प्रतिभागी गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति तक पहुंचे। इस दौरान मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों से चिकित्सकों ने बातचीत कर हृदय को स्वस्थ रखने और हृदय रोग के लक्षणों की पहचान को लेकर जानकारी दी। जागरूकता दौड़ में शहर के करीब 50 चिकित्सकों के साथ एम्स पटना की पूरी टीम, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और फार्माकोलॉजी से जुड़े लोग शामिल हुए। कई लोगों ने चिकित्सकों से हृदय रोग से संबंधित सवाल पूछे और बचाव के उपायों की जानकारी ली।